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بعد تكفله بصفقة ياسين بونو

جماهير الهلال توجه برقيات الشكر لـ الوليد بن طلال

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ صباحاً
جماهير الهلال توجه برقيات الشكر لـ الوليد بن طلال
المواطن - فريق التحرير

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أرسلت جماهير نادي الهلال شكرها وتقديرها إلى الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي بالنادي، وذلك بعد تكفله بصفقة الحارس المغربي ياسين بونو المنضم حديثًا لصفوف أزرق الرياض.

مواقف خالدة لـ الوليد بن طلال

وكان الهلال أعلن أمس في بيان له عبر حسابه في منصة “إكس” عن تكفل الأمير الوليد بن طلال للصفقة، مما جعل جماهير أزرق الرياض تثني على عشق الأمير للنادي العاصمي وأنه دائمًا ما يتواجد بجانب النادي ولم يتخل عنه أبدًا.

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وجاء تعاقد الهلال مع بونو بسبب ظهور الحارس عبدالله المعيوف بمستوى غير جيد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في السعودية، مما جعل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد على محمد العويس في النهائي ضد النصر يوم السبت الماضي.

الهلال - ياسين بونو - فهد بن نافل - 1

مسيرة ياسين بونو

بونو لعب مع فريق إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من جيرونا الإسباني، كما نجح مع إشبيلية بالفوز بلقبين في بطولة الدوري الأوروبي.

التعاقد مع ياسين بونو قد يجعل الهلال يوجه الشكر لـ عبدالله المعيوف أو محمد العويس المراقب من نادي الاتحاد، حيث سيكون بونو التعاقد السادس لأزرق الرياض بعد ضم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش والبرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم.

ونشر حساب نادي الهلال عبر منصة “إكس” لقطات من ارتداء بونو لقميص نادي الهلال بعنوان: “ديما هلال، ديما أزرق”.

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