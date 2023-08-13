جماهير توتنهام تسخر من انتقال هاري كين لـ البايرن

سخرت جماهير فريق توتنهام الإنجليزي من انتقال اللاعب الإنجليزي هاري كين لـ صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد خسارة الفريق البافاري لقب السوبر الألماني أمس ضد لايبزيج.

البايرن يخسر لقب السوبر

وكان الظهور الأول لـ كين صاحب الـ 30 عامًا مع البايرن في لقاء أمس حيث شارك في الشوط الثاني لكن الوقت لم يسعفه للظهور في مباراة انتهت بفوز نادي لايبزيج بثلاثية دون رد وحسمه للقب السوبر الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

ودائمًا ما كان كين أعرب عن رغبته بالرحيل عن توتنهام والانتقال إلى فريق ينافس على البطولات، ليخسر أول بطولة له مع بايرن ميونخ وهي السوبر الألماني، مما دفع جماهير توتنهام للسخرية من اللاعب الإنجليزي ووصفه بالمنحوس وأنه لن يتوج بأي بطولة حتى وإن انتقل إلى فريق يتوج بالبطولات باستمرار.

وأوضح نادي البايرن في بيان رسمي، أنه تم التعاقد مع هاري كين في صفقة قياسية، حيث وقع على عقد ممتد حتى صيف عام 2027، وسيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق الأول لكرة القدم.

صفقة قياسية

وأكدت تقارير مؤخرًا أن هاري كين صاحب الـ30 عامًا، ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في صفقة وصلت إلى 110 ملايين يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ العملاق البافاري.

وأصبح كين أغلى لاعب في تاريخ نادي بايرن ميونيخ والدوري الألماني لكرة القدم، متجاوزًا بذلك المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الذي انتقل من أتلتيكو مدريد إلى البافاري مقابل 80 مليون يورو.