جمعية عازم تختتم برنامجها السياحي الثاني في عسير

اختتمت جمعية عازم للإعاقة الحركية برنامجها السياحي الثاني في منطقة عسير بمشاركة ثماني جمعيات للإعاقة الحركية في المملكة والذي استمر على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

الوعي بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة

وركز البرنامج السياحي على نشر الوعي بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة الحركية وتوفير المرافق والخدمات التي تتناسب مع حالاتهم، وتوفير وجهات سياحية وطنية تراعي الخصوصية التي تتطلبها حالات الإعاقة الحركية من توفير ممرات وتسهيل الاستخدامات لمحتويات الوجهات، والعمل على تطوير مرافق وخدمات جديدة تتناسب مع احتياجاتهم وتحسين تجربتهم السياحية.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية هيف بن مذكر الفويه، وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير على رعايته للبرنامج ودعمه لأعمال الجمعية، مشيرًا إلى الدعم الذي لقيه البرنامج من سموه ومن كافة الجهات ذات العلاقة مما مكن المشاركين من الاستمتاع بالأجواء الصيفية الباردة في المنطقة، وتحقيق الاندماج المجتمعي لذوي الإعاقة الحركية من خلال توفير فرص للتفاعل والتواصل مع المجتمع المحلي.

زيارة المتاحف التراثية

وزار المشاركون في البرنامج المتاحف التراثية التي تشتهر بها المنطقة، اطلعوا خلالها على أبرز المقتنيات التراثية المستخدمة قديماً في الزراعة والصناعة والحياة اليومية، التي تنوعت بين التراثية والأثرية، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أنواعها ومسمياتها وطرق استخدامها قديماً، إضافة لزيارة سوق الثلاثاء الشعبي للإطلاع على ما يحتويه من المصنوعات القديمة كالفخار والحديد، والملابس، والحلي، والسمن، والعسل، والنباتات، والزهور العطرية، والحرف اليدوية، كما زار المشاركون مركز متخصص في الألعاب الرياضية.

وشمل البرنامج زيارة لمزرعة العزيزة، عاش خلالها المشاركون الأجواء الطبيعية الباردة التي تتمتع بها المنطقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة، وتناولوا بعض المنتوجات الزراعية الموسمية، كما تابعوا حفلاً ترفيهياً تخلله تقديم بعض الوجبات المحلية المشهورة.

وشهد الجميع حفلاً ختامياً للبرنامج بحضور جمع من مسؤولي المنطقة حيث تم تكريم الجهات الداعمة، وتوزيع الهدايا على المشاركين.