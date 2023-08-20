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بعد أنباء التعاقد مع العويس

جمهور الاتحاد للإدارة: خروج غروهي مرفوض

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
جمهور الاتحاد للإدارة: خروج غروهي مرفوض
المواطن - فريق التحرير

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أعربت جماهير نادي الاتحاد عن رفضها التام لاحتمالية رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحارس قد يرحل عن الاتحاد

وأكدت تقارير خلال اليومين الماضيين، أن غروهي قد يرحل عن الاتحاد هذا الصيف، في حالة التعاقد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد العويس، على أن يتم حسم مصيره في الأيام المقبلة.

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وانضم الحارس البرازيلي إلى صفوف الاتحاد في يناير عام 2019، قادمًا من صفوف غريميو، وشارك معه في 128 مباراة رسمية في جميع البطولات، واهتزت شباكه 110 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 48 مرة.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر spl

خروج غروهي مرفوض

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع هذه الأنباء، وأبدت استياءها من احتمالية رحيله، ودشنت وسم “خروج غروهي مرفوض”، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الأحد، عبر منصة “إكس”.

وقال محمد: “أعظم حارس بتاريخ دورينا والأفضل، إذا الإدارة بتغير في عندها حمدالله مسبب مشاكل بهجوم الفريق وحجازي رباط وروما ليه الحارس الأفضل وعلى حساب العويس!.. غروهي أهم لاعب بالفريق وتغييره مرفوض”.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر @ittihad

وعلق الكاتب الصحافي وليد الزهراني قائلًا: “غروهي الصفقة التي مازال جمهور العميد يشكر الرئيس السابق لؤي ناظر عليها حتى الآن، ساهم في انقاذ الاتحاد من الهبوط وكان له دور كبير بتحقيق الدوري”.

وأضاف طلال: “في عرف كرة القدم الحارس هو نصف الفريق، إلا غروهي فريق بأكمله.. هناك حراس .. وهنا الحارس البرازيلي!.. القفاز الأعظم في تاريخ الدوري السعودي”، وقال فارس: “المغامرة في خروج الحارس الأجنبي والاعتماد على محلي أقل منه كارثة لا تُغتفر”.

غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر @ittihad

وكتب فيصل قولديس: “أكثر أجنبي عليه اتفاق بالنادي من سنوات ولا أحد طلب يستبدله لأن مستواه دايم بالقمة ومؤثر تروح تطرح فكرة بيعه عشان أصدقائك بالنادي يبقون؟.. هنا أنت وصلت إلى أسوأ القرارات بتاريخ النادي ومو مستغرب عليك هذا الشيء، الحارس البرازيلي يبقى قبل أي شخص”.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر @ittihad

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