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بعد أنباء توتر العلاقة بينهما

جمهور الاتحاد يدعم كريم بنزيما ويُطالب برحيل سانتو!

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
جمهور الاتحاد يدعم كريم بنزيما ويُطالب برحيل سانتو!
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الجماهير الاتحادية، عن غضبها من المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، بعد أنباء توتر العلاقة مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، وطالبت من مجلس الإدارة عدم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

أزمة بين نونو سانتو وبنزيما

وأكدت “الشرق الأوسط”، اليوم الاثنين، أن العلاقة متوترة بين نونو سانتو وكريم بنزيما، خاصة أن المدرب البرتغالي أوضح أن النجم الفرنسي لا يُناسب طريقته في اللعب، ولم يطلب التعاقد معه هذا الصيف.

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وأخبر بنزيما المفاوض السعودي الذي أقنعه بالانتقال إلى عدم ارتياحه، وشعوره بمعاملة بطريقة غير احترافية من نونو سانتو، كما أنه طلب أمام اللاعبين الحصول على شارة القيادة، ولكن المدرب رفض، واختار البرازيلي رومارينيو.

نونو سانتو وبنزيما
سانتو وبنزيما – المصدر @ittihad

الجماهير تدعم كريم بنزيما

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، عبر منصة “إكس”، وبات اسم كريم بنزيما ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث حرص مشجعو الاتحاد على دعم المهاجم الفرنسي، وأكدوا أنه الأفضل في العالم، ويجب معاملته بطريقة مميزة.

وكتب خالد الدليم: “بالنسبة لنوعية كريم بنزيما وصلاح وميسي ورونالدو وهالاساطير فعلا لا يؤخذ فيها رأي المدربين وغيرهم، يتم إبلاغهم أن اللاعب الفلاني جايكم”.

وتابع: “بعيد عن الخبر بالمنطق لو أنت أفضل لاعب بالعالم (مكان بنزيما)، وتلعب بهذه اللخبطة اللي تخلي منظرك سيء للجمهور في كل العالم، هذا غير تجاهل إعطائك قيمتك وقدرك بالفريق (القيادة).. بتكون مرتاح ؟”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

وقال محمد: “كريم بنزيما هو أحد أهم المهاجمين في العالم الذين أحدثوا ثورة التطور بمركزهم، ومعاه تغيرت مفاهيم المركز اللي لطالما كانت محصورة حول مهام التسجيل فقط، ثم يأتي نونو سانتو ليقول عن بنزيما :- لا يناسبني”.

وأضاف: “الأمر مش مرتبط ببنزيما والله لكن برأيي من الواجب والضروري بدء العمل على فتح ملف التخلص من المدرب لأن الموضوع مو بس متعلق ببنزيما لوحده، الرجل جالس بتخبط باستمرار ودون توقف!، عمل اللي عليه مشكوراً ووجب التوجه لاسم تدريبي أعلى يواكب حجم المرحلة وأهميتها”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

طرد نونو مطلب اتحادي

ودشنت الجماهير هاشتاق “طرد نونو مطلب اتحادي”، دفاعًا عن كريم بنزيما، وقال الإعلامي علي هبة: “في نهاية المطاف الحصول على مدرب مميز سهل، لكن التعاقد مع لاعب كبير بقيمة وقامة اللاعب بنزيما أشبه بالمستحيل”.

وواصل حديثه قائلًا: “لابد من اتخاذ قرار يساهم في استمراره كمنافس قوي على الدوري، وفي بطولة كأس العالم للأندية”.

وقال سقراط: “مُدرب فضل جوتا على محرز، مُدرب صار يطالب بخروج جوتا، مُدرب يُريد استمرار حمدالله، مُدرب يُريد استمرار رومارينيو، مُدرب لا يُريد غروهي، مُدرب لا يُريد أفضل لاعب في العالم كريم بنزيما.. رحيله مطلب قبل يهدم فريقنا”.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @UAFAAC

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