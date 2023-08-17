جمهور الاتحاد يودع رومارينهو: شكرًا لـ5 سنوات من العطاء

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حرصت الجماهير الاتحادية على توجيه الشكر لنجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي رومارينهو، بعد أنباء رحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكدت قناة الكأس، مساء اليوم الخميس، أن رومارينهو قدم طلبًا رسميًا لإدارة الاتحاد، من أجل الموافقة على رحيله، مشددة على أن هناك مناقشات جارية حاليًا بين النادي والمدرب البرتغالي نونو سانتو، لتحديد مصير اللاعب.
وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ودشنت وسم “شكرًا رومارينهو” ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وكتب فيصل الشهري: “ليت لي قلب على فرقاك يقوىّ كان ودعتك وعجلت الخطاوي”.
وعلق شايع على رحيل رومارينهو، قائلًا: “5 سنوات وأنت اللاعب الأول والمحبوب الأول والنجم الأول والمنقذ الأول في الفريق فعلت كل شيء من أجلنا.. كلمات الشكر لا توفيك حقك يا ابن البرازيل”.
وكتب يوسف عبدالله: “خمس سنوات من العطاء، خمس سنوات من الوفاء، خمس سنوات من الحب، ليت الوادع كان بشكل يليق بك وبحبك”، وقال جيدو: “5 سنوات من التضحيات والعطاء.. 5 سنوات من الوفاء وعدم الاستلام.. 5 سنوات من حمل النادي على أكتافه..5 سنوات كان هو النور في عز الظلام”.
وقال محمد: “واحد من أعظم من لعب في الاتحاد والدوري السعودي.. رومارينهو الإبداع.. روما الانضباط.. روما الوفاء.. روما الإنقاذ.. روما الإنجاز.. روما التاريخي.. روما (لن ننساك).. قصة عظيمة حدثت في الاتحاد وداعًا روما”.
ويُعد رومارينهو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، كما أنه الهداف التاريخي للعميد في الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز حاجز الـ100 هدف بقميصه في جميع البطولات.
ولعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، بتسجيله 13 هدفًا وتقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، بجانب تألقه في كأس السوبر السعودي، ومساهمته في حصد اللقب.