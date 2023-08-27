Icon

مانشيني يتفق على تدريب منتخب السعودية Icon جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ Icon تدشين البورصة العقارية لتقديم خدمات تداول العقارات وتحقيق الشفافية Icon ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم Icon ولي العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية بمساحة 100 مليون متر مربع Icon 10 مزايا مهمة يحققها التفكير الناقد Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مولدوفا Icon تفاصيل وظائف جامعة نجران Icon ساعات تفصل محمد صلاح عن التوقيع للاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد حل إدارة خالد الثنيان

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نالت جماهير نادي الشباب إشادة كبيرة من الوسط الرياضي، بسبب انتقادها الشديد لمجلس الإدارة برئاسة خالد الثنيان، ودورها في رحيله بشكل رسمي، اليوم الأحد.

حل إدارة نادي الشباب

وأصدرت وزارة الرياضة، بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، أعلنت من خلاله حل مجلس إدارة نادي الشباب، بعد استقالة 4 من الأعضاء، ذلك جاء استنادًا إلى الفقرة 7 من المادة 36، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

قد يهمّك أيضاً
السديس: صناعة نجاحات دينية من التحولات وإبداعات عالمية

السديس: صناعة نجاحات دينية من التحولات وإبداعات عالمية

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة

وتم تكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، كما حددت وزارة الرياضة يوم الأحد 10 سبتمبر، موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

خالد الثنيان رئيس الشباب
الثنيان

دور الجماهير في القرار

وتفاعل الوسط الرياضي مع قرار رحيل إدارة خالد الثنيان عبر منصة “إكس”، وقال نواف الآسيوي: “يوم تاريخي لن يُنسى في كرة القدم.. يوم سطّر فيه نادي الشباب شيء تاريخي لا يصدق”.

وتابع: “لا تقولون مبالغة ولكن فعلاً اللي سواه جمهور نادي الشباب شيء تاريخي ووضح للجميع بأنه جمهور مؤثر جدًا جدًا جدًا في قرارات النادي.. أنك تقيل الرئيس وهو ماله إلا 27 يومًا فقط؟ هذا شيء عظيم جدًا ويدل على التأثير”.

وكتب الإعلامي تركي الغامدي: “(بالنظام) خالد الثنيان خارج أسوار نادي الشباب، سيشهد تاريخ الرياضة السعودية بأن محبي هذا النادي العريق التفوا حول ناديهم في مرحلة تاريخية وحساسة وفعلوا في أيام قليلة ما عجز عنه غيرهم في سنوات، شكرًا لكل شبابي وقف مع ناديه وقدم مصلحة الكيان على مصالحه الشخصية”.

جماهير الشباب
جمهور الشباب – المصدر @SPL

وقال الناقد الرياضي بسام الدخيل: “شكراً وزارة الرياضة على هذا القرار التاريخي، ونأمل أن لا تحدث هذه التجربة لأي ناد سعودي وأن لا تشعر فئة من فئات المجتمع الرياضي بما شعر به الشبابيون في الفترة الماضية.. بداية جديدة لنادي الشباب، اللهم اكتب فيها كل ما فيه خير للشباب وجماهيره”.

وأضاف: “ما حدث كان درساً لن ينساه الشبابيون.. لقد تعلمنا منه الكثير، وانكشفت وجوه، وظهر في مشهد “الوفاء” آخرين، لقد أرهقتنا الفترة الماضية لكننا ومن منطلق (الحب والانتماء) والنوايا الحسنة، بقينا على موقفنا بثبات وفي أقل من 30 يوماً فقط ظهر “الحق” جلياً.. الحمد لله”.

جماهير الشباب في الدوري
جماهير الشباب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية