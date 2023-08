جموع غفيرة من شعب الغابون تتدفق للشوارع ترحيبًا بالانقلاب

نزل المئات من المواطنين إلى شوارع مدن الغابون للترحيب بتحرك العسكريين الذين أعلنوا صباح اليوم “إنهاء النظام القائم” وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي كرست فوز علي بونغو بولاية ثالثة.

وفور إعلان فوز بونغو رسميًا بحصوله على 64,27 % من الأصوات فجر اليوم الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريًا عبر شاشة محطة “غابون 24” من القصر الرئاسي، مؤكدين إنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة.

وقال الضباط إن تنظيم الانتخابات “لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني”، منددين بـ”حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى”.

وأعلن العسكريون حل كل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، داعين المواطنين إلى الهدوء ومجددين تمسكهم “باحترام التزامات الغابون حيال الأسرة الدولية”.

وحسب وكالة “فرانس برس”، فبعد تلاوة بيان العسكريين سمع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في أحياء عدة من العاصمة ليبرفيل، لكن تلك الطلقات المتفرقة توقفت بعد فترة وجيزة.

وعقب ذلك، أصبحت شوارع وسط المدينة في العاصمة ليبرفيل خالية، وقد أفاد شهود عيان أنهم رأوا عددًا قليلًا من الآليات في الشارع الرئيسي المؤدي إلى وسط المدينة، بما فيها مدرعة تقل جنودًا.

وفي بور جانتي، عاصمة البلاد الاقتصادية، خرج مئات الأشخاص في سياراتهم وأطلقوا الأبواق وهم يهتفون “لقد تحررت الغابون”، فيما ظهر أنصار قادة الانقلاب يمزقون صور الرئيس الغابوني علي بونغو.

Me I am not Oga Rufai, I join hands with Gabonese to support and celebrate this coup in Gabon.

I know Coup d'tat is not a good thing, but the current democracy in Africa is not a good thing either.

Let's break it down and build it back up.#AllEyesOnTheJudiciary pic.twitter.com/6PoPXokKBK

— 🎙️Victor Edoho (LMPO AKS.)🇳🇬🗣️ (@Vectrolink) August 30, 2023