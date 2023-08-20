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وفقًا لخطة مرورية مستمرة حتى نهاية العام

جهود رجال المرور لتأمين العودة الدراسية

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
جهود رجال المرور لتأمين العودة الدراسية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مجموعة من الصور، جهود رجال المرور في عدد من مناطق السعودية، بهدف تحقيق عودة دراسية آمنة في أول يوم دراسي.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” مجموعة من الصور توثق جهود رجال المرور لضبط الحركة المرورية تزامنًا مع انتظام عودة الطلاب لمقاعد الدراسة اليوم.

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كما دعت قائدي المركبات الالتزام بالسرعة المحددة بالقرب من المباني التعليمية وإعطاء الأولوية لطلاب المدارس بعبور الطريق.

جهوزية مرورية

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، اليوم الأحد، وذلك في كافة مناطق السعودية.

كما نوّهت الإدارة العامة للمرور، إلى أنها مستمرة حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، لتنظيم حركة قائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.

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