جوارديولا يصدم برشلونة بسبب برناردو سيلفا

صدم المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نادي برشلونة الإسباني وذلك بعد رغبته في التعاقد مع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا.

وأوضح جوارديولا أن مانشستر سيتي سيتمسك ببقاء سيلفا في صفوف الفريق كونه لديه عقد مع الفريق.

جوارديولا يقرر بقاء برناردو سيلفا

وتابع جوارديولا: “لا أريد أي لاعب لا يرغب في البقاء هنا، لكن هذا رأيي الشخصي فقط. إذا أراد أحدهم التعاقد معه، فليصعد على متن طائرة ويأتي إلى هنا، لكي يتحدث مع مديرنا الرياضي ومديرنا التنفيذي”.

وكان مانشستر سيتي، تحرك وذلك من أجل الحفاظ على نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، وذلك بعد اهتمام كل من الهلال وبرشلونة الإسباني بالتعاقد معه.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في منافسة مع الهلال وبرشلونة الإسباني لضم اللاعب البرتغالي.

راتب جديد للاعب البرتغالي

وقالت صحيفة The Mirror البريطانية: إن مان سيتي فكّر في تقديم راتب سنوي لـ سيلفا وقدره 18 مليون جنيه إسترليني، وهو ضعف الراتب الذي يتقاضاه حاليًّا من السيتي.

وذكر الإعلامي الرياضي بين جاكوبز عبر حسابه في “تويتر” أن باريس سان جيرمان سيتنافس مع أزرق الرياض لضم سيلفا صاحب الـ 29 عامًا والذي لم يحدد بعد قراره خلال الفترة المقبلة.

ولكن كشف الإعلامي “جيرارد روميرو” أن سيلفا يريد الانتقال إلى برشلونة الإسباني رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.