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بعد الاتفاق على الشروط الشخصية

جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي جواو فيليكس، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جواو فيليكس يقترب من الهلال

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، أن نادي الهلال حجز الفحوصات الطبية لجواو فيليكس، الأسبوع الجاري، بعد الاتفاق على الشروط الشخصية معه.

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جواو فيليكس
فيليكس – المصدر @RudyGaletti

وأشار رودي جاليتي إلى أن المفاوضات لازالت جارية مع أتلتيكو مدريد، ووصلت إلى مرحلة جيدة، مشددًا على أن مسؤولي الهلال واثقون جدًا من التوصل لاتفاق قريبًا، لذلك تم حجز موعد الفحص الطبي للاعب البرتغالي.

جواو فيليكس
تصميم للاعب بقميص الهلال – المصدر @RudyGaletti

وبدأ جواو فيليكس مشواره في صفوف نادي بورتو، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا في عام 2015، وخطف الأنظار معه، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019، في صفقة تخطت الـ125 مليون يورو.

ولعب جواو فيليكس صاحب الـ24 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الموسم الرياضي الماضي على سبيل الإعارة، وخاض 31 مباراة مع منتخب البرتغالي، ونجح في تسجيل 5 أهداف.

جواو فيليكس
فيليكس – المصدر goal

الهلال يُدعم صفوفه

ونجحت الإدارة الهلالية في التعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، ومنها؛ مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، نجم زينيت بطرسبورج، البرازيلي مالكوم، نجم وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز، ونجم لاتسيو، الصربي سيرجي سافيتش.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

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