جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال

يبدو أن نجم أتلتيكو مدريد، البرتغالي جواو فيليكس، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جواو فيليكس يقترب من الهلال

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، أن نادي الهلال حجز الفحوصات الطبية لجواو فيليكس، الأسبوع الجاري، بعد الاتفاق على الشروط الشخصية معه.

وأشار رودي جاليتي إلى أن المفاوضات لازالت جارية مع أتلتيكو مدريد، ووصلت إلى مرحلة جيدة، مشددًا على أن مسؤولي الهلال واثقون جدًا من التوصل لاتفاق قريبًا، لذلك تم حجز موعد الفحص الطبي للاعب البرتغالي.

وبدأ جواو فيليكس مشواره في صفوف نادي بورتو، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا في عام 2015، وخطف الأنظار معه، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019، في صفقة تخطت الـ125 مليون يورو.

ولعب جواو فيليكس صاحب الـ24 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الموسم الرياضي الماضي على سبيل الإعارة، وخاض 31 مباراة مع منتخب البرتغالي، ونجح في تسجيل 5 أهداف.

الهلال يُدعم صفوفه

ونجحت الإدارة الهلالية في التعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، ومنها؛ مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، نجم زينيت بطرسبورج، البرازيلي مالكوم، نجم وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز، ونجم لاتسيو، الصربي سيرجي سافيتش.