جوتا خارج حسابات نونو سانتو

اقترب النجم البرتغالي جواو فيليبي “جوتا”، من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد التعاقد معه في يوليو الماضي، قادمًا من سيلتيك الإسكتلندي.

جوتا يستعد للرحيل

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، أخبر إدارة نادي الاتحاد بأن جوتا ليس ضمن خططه هذا الموسم، وذلك بعد شهرين فقط من ضمه.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الأحد، إلى أن نادي الاتحاد طالب النجم البرتغالي بالبحث عن فريق جديد في أقرب وقت ممكن، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر بدلًا منه.

وفي السياق ذاته، أكد عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج “برا 18″، أن إدارة الاتفاق والتعاون أبديا رغبتهما في استعارة جوتا والتكفل بـ50 % من رواتبه، إلا أن الاتحاد رفض هذا الأمر، حيث يُريد بيع عقد اللاعب البرتغالي.

وشارك جوتا كبديل في أول مباراتين للاتحاد بدوري روشن السعودي، وترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، بأن الإدارة ترغب في رحيله من أجل التعاقد مع نجم ليفربول، محمد صلاح الذي تُشير التقارير لقُرب انتقاله للعميد.

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في بداية الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث حقق 3 انتصارات متتالية، ليتصدر الترتيب.