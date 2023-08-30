جوجل تضيف ميزة تتفوق على آبل في أندرويد 14

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة على أجهزة أندرويد 14، تعمل على تنبيه المستخدمين عند انطلاق إشعار أو إنذار على الجهاز.

وكانت آبل أضافت ميزة مشابهة في السابق تقوم بتنبيه المستخدمين عند تلقي الرسائل والإشعارات، من خلال وميض فلاش ليد الموجود في الجزء الخلفي من أجهزتها، عندما يكون الجهاز مقفلاً.

ميزة جديدة في أندرويد

لكن جوجل عملت على تحسين هذه الميزة عن طريق إضافة فلاش الشاشة لتنبيهك عند انطلاق إشعار أو إنذار على جهاز أندرويد.

وإذا كان لديك الإصدار التجريبي من أندرويد 14، فانتقل إلى الإعدادات –إمكانية الوصول- إشعارات الفلاش.. وستسمح لك هذه الصفحة الأخيرة باختيار ما إذا كنت تريد أن ينطفئ فلاش الكاميرا عند تلقي إشعار، أو فلاش الشاشة (الذي يكون باللون الأصفر افتراضياً)، أو كليهما، أو لا شيء منهما.

معاينة إشعار الفلاش

ويمكنك الحصول على معاينة لإشعار الفلاش الذي قمت بتعيينه من خلال النقر على زر المعاينة بالقرب من الجزء السفلي من الشاشة. وإذا قمت بتمكين فلاش الكاميرا، سينطفئ فلاش الكاميرا الخلفية مرتين لتنبيهك بوجود إشعار عندما يكون هاتفك مقفلاً أو موجوداً على طاولة ووجهه لأسفل.

وإذا قمت بتمكين وميض الشاشة، فعند وصول إشعار إلى هاتف أندرويد، ستتحول الشاشة إلى اللون الأصفر مرتين لتنبيهك بالإشعار. وإذا قمت بتمكين كليهما.

أيضا عندما يأتي إشعار في الفلاش الخلفي، سينطفئ الفلاش الخلفي مرتين وستتحول الشاشة الأمامية إلى اللون الأصفر مرتين.