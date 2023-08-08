مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس رواندا الشيخ السديس: إنشاء رئاسة الشؤون الدينية يرفع الكفاءة التشغيلية لمرافق الحرمين ضبط مقيمين مخالفين لنظام البيئة بتلويثهما وسطًا بيئيًا في تبوك جورجي جيسوس: دفاع الشباب قوي الأسهم السعودية تغلق على تراجع 27.67 أمر ملكي: تعيين الربيعة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحرمين أمر ملكي: تعيين الشيخ السديس رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالله الحمدان: هدف الهلال الوصول لـ نهائي البطولة العربية هيرفي رينارد يقود منتخب فرنسا لربع نهائي كأس العالم للسيدات
وصف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، دفاع نادي الشباب بالقوي وذلك قبل مباراة الفريقين غدًا في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
وتحدث جيسوس في المؤتمر الصحفي قائلًا: “نعلم أن دفاع الشباب قوي للغاية، ويملك لاعبين على أعلى مستوى، وتركيزنا حاليًا ينصب على تطور فريقنا والعبور للنهائي”.
وأضاف جيسوس: ” نحن الآن في نصف نهائي البطولة، بعد تطور الفريق مقارنة ببداية مشوارنا وهدفنا الفوز على المنافس غدًا”.
وتابع مدرب أزرق الرياض: ” نخوض مساء اليوم مراننا الأخير وبالتالي سنحدد خلاله كافة قراراتنا التكتيكية والفنية”.
وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: ” المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، مالكوم”.
أما تشكيل الشباب المتوقع فسيكون مكونًا من: ” كيم سيونج جي، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حسين مسعود، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، فواز اليامي، عبدالله الجوعي”.
وكان الهلال تأهل على حساب نادي الاتحاد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع النهائي يوم السبت الماضي، أما الشباب فتأهل على حساب الوحدة الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية.
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم حدد جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية حيث ينال البطل 6 ملايين دولار أمريكي، أما الوصيف فيحصل على مليوني ونصف المليون دولار، من يصل لنصف النهائي يحصل على 200 ألف دولار، ومن يتواجد في ربع النهائي ينل 150 ألف دولار، أما كل فريق ودع من دور المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.