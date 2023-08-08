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مضيفًا أن الهلال يتصاعد مستواه

جورجي جيسوس: دفاع الشباب قوي

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
جورجي جيسوس: دفاع الشباب قوي
المواطن - فريق التحرير

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وصف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، دفاع نادي الشباب بالقوي وذلك قبل مباراة الفريقين غدًا في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وتحدث جيسوس في المؤتمر الصحفي قائلًا: “نعلم أن دفاع الشباب قوي للغاية، ويملك لاعبين على أعلى مستوى، وتركيزنا حاليًا ينصب على تطور فريقنا والعبور للنهائي”.

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وأضاف جيسوس: ” نحن الآن في نصف نهائي البطولة، بعد تطور الفريق مقارنة ببداية مشوارنا وهدفنا الفوز على المنافس غدًا”.

وتابع مدرب أزرق الرياض: ” نخوض مساء اليوم مراننا الأخير وبالتالي سنحدد خلاله كافة قراراتنا التكتيكية والفنية”.

الهلال والشباب 

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: ” المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، مالكوم”.

جورجي جيسوس مدرب الهلال عن الشباب

أما تشكيل الشباب المتوقع فسيكون مكونًا من: ” كيم سيونج جي، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حسين مسعود، حسين الصبياني، رياض شراحيلي، فواز اليامي، عبدالله الجوعي”.

وكان الهلال تأهل على حساب نادي الاتحاد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع النهائي يوم السبت الماضي، أما الشباب فتأهل على حساب الوحدة الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم حدد جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية حيث ينال البطل 6 ملايين دولار أمريكي، أما الوصيف فيحصل على مليوني ونصف المليون دولار، من يصل لنصف النهائي يحصل على 200 ألف دولار، ومن يتواجد في ربع النهائي ينل 150 ألف دولار، أما كل فريق ودع من دور المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

جورجي جيسوس مدرب الهلال عن الشباب

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