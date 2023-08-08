جورجي جيسوس: دفاع الشباب قوي

وصف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، دفاع نادي الشباب بالقوي وذلك قبل مباراة الفريقين غدًا في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وتحدث جيسوس في المؤتمر الصحفي قائلًا: “نعلم أن دفاع الشباب قوي للغاية، ويملك لاعبين على أعلى مستوى، وتركيزنا حاليًا ينصب على تطور فريقنا والعبور للنهائي”.

وأضاف جيسوس: ” نحن الآن في نصف نهائي البطولة، بعد تطور الفريق مقارنة ببداية مشوارنا وهدفنا الفوز على المنافس غدًا”.

وتابع مدرب أزرق الرياض: ” نخوض مساء اليوم مراننا الأخير وبالتالي سنحدد خلاله كافة قراراتنا التكتيكية والفنية”.

الهلال والشباب

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: ” المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، مالكوم”.