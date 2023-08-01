جورجي جيسوس: سندخل مباراة الوداد للصعود

أوضح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أن فريقه سيدخل مباراة الوداد البيضاوي المغربي غدًا وذلك من أجل التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وتحدث جيسوس في المؤتمر الصحفي قائلًا: ” نخوض غدًا مباراة تحديد التأهل وهدفنا الفوز وكسب بطاقة الصعود إلى الدور القادم، نحن الآن في المرحلة الثانية من الإعداد وأتفهم الوضع الحالي للفريق ومع الوقت والخطة التي رسمناها نحن في تحسن للوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه”.

وأضاف جيسوس: ” نحترم جميع الآراء ولم نصل للفعالية الهجومية ومع الإضافات القادمة سوف نتحسن، محظوظ جدًا على المستوى الشخصي بتواجد فهد بن نافل وفهد المفرج ونحن على ثقة كاملة بهما لإعداد فريق على مستوى عال، ومع الوقت سوف نتحسن بإضافة العناصر المميزة التي يحتاجها الفريق”.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوداد

وفي مباراة الغد، سيكون التشكيل المتوقع لأزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.

وسبق للفريقين أن تقابلا في 6 مواجهات من قبل حيث فاز الأزرق في 3 مباريات وتعادلا مرتين وفاز الوداد مرة واحدة فقط.

موعد المباريات

وغدًا ستقام مباراتا “الهلال ضد الوداد المغربي” و ”السد القطري ضد أهلي طرابلس الليبي” في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام السادسة مساءً سيلعب فريقا “الشرطة العراقي ضد اتحاد جدة” و ”الترجي التونسي ضد مواطنه الصفاقسي” في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.