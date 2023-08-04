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مؤكدًا أن الهلال في مرحلة البناء

جيسوس: نعرف الاتحاد جيدًا وسندعم هجومنا بصفقات جديدة

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
جيسوس: نعرف الاتحاد جيدًا وسندعم هجومنا بصفقات جديدة
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، عن سعادته بالوصول إلى هذه المرحلة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مؤكدًا أن الاتحاد فريق ليس بالسهل.

تعليق جيسوس على المباراة

وقال جيسوس: “تأهلنا إلى ربع النهائي، ولكن نحن مازلنا في مرحلة الإعداد، سعيدين بالوصول إلى هذه المرحلة سنعمل للوصول إلى أبعد من ذلك، نعرف الاتحاد جيدًا فريق ليس بالسهل ومستمرين بنفس المدرب من العام الماضي”.

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الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

وتابع جيسوس حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الاتحاد، قائلًا: “سنسعى إلى إشراك مالكوم إن كان ذلك ممكنًا .. فريقنا في طور البناء ونعمل بهدوء للوصول إلى أفضل شكل ممكن”.

واختتم جيسوس حديثه قائلًا: “عبدالله الحمدان لاعب شاب، يلعب في مركزين كمهاجم أول أو متأخر ويعطي حلولاً للمدرب وسيتطور كثيرًا في المستقبل.. هجوميًا لدينا لاعبون سيضافون إلى الفريق وآمل أن يوفق الرئيس في إنهاء التعاقد معهم في أسرع وقت”.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

مواجهة الهلال ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما حل الهلال وصيفًا بالمجموعة الثانية بـ4 نقاط.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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