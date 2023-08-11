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مؤكدًا جاهزية الهلال للموسم الجديد

جيسوس: نعرف النصر جيدًا ومواجهة الغد عالمية

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
جيسوس: نعرف النصر جيدًا ومواجهة الغد عالمية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على قوة مواجهة فريقه الهلال ضد النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، واصفًا إياها بالمواجهة العالمية.

مباراة الهلال ضد النصر

وتُقام مباراة الهلال ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

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لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

تعليق جيسوس على المباراة

وتحدث جيسوس عن مباراة الهلال ضد النصر المرتقبة، قائلًا: “مواجهة عالمية، ستعرض على أكبر القنوات في العالم، غدًا حفل كبير”.

وأضاف: “نهائي آخر إضافة للنهائيات التي خضتها في مسيرتي، وصلنا باستحقاق ونسير بأداء تصاعدي وتطور مستمر، نعرف النصر جيدًا والعناصر التي يملكها، سنستعد للظهور بأفضل مظهر واحترام كبير للمنافس”.

وواصل جيسوس حديثه قائلًا: “مالكوم ليس مهاجمًا صريحًا والكل أدى بشكل جيد، ومازلنا نريد إكمال بعض الخانات وسنتعاقد مع لاعبين تحديدًا في الهجوم”.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @aawsat_spt

وتابع: “دائمًا في النهائيات أفضل فريقين سيواجهون بعضًا، يجب أن تكون الأفضل لتصل للنهائي.. هذا النهائي رقم 24 في حياتي التدريبية والتاريخ والخبرة علمتني أنه لا يوجد فريق أفضل من الآخر وكل شيء قد يحدث”.

وأردف جيسوس: “لدينا عدد من اللاعبين المميزين في تنفيذ الكرات الثابتة، والمنفذ يعود للفكرة التي نريدها .. كل كرة ثابتة ووقت يختلف عن الآخر، ونحن محظوظون بامتلاك لاعبين مميزين في ذلك”.

واختتم جيسوس تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “الفريق تطور من مباراة لأخرى في هذه البطولة، غدًا سنلعب المباراة الإعدادية رقم 11 وهذا رقم يستطيع منحنا استعدادًا مثاليًا وجاهزية أفضل”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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