جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة

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تحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال عن تعادل فريقه ضد الفيحاء بالجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: “لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، ولهذا السبب تعادل الفيحاء، أعتقد أننا سنكون أفضل في الفترة القادمة عندما يعود لنا نيمار لأنه سيغيب في الأيام المقبلة بسبب الإصابة ولا أعلم سبب استدعاء منتخب البرازيل له ؟!”.
وتابع جيسوس: ” عودة النجم البرازيلي والتعاقد مع ميتروفيتش ستكون رائعة ومميزة لنا”.
وكان اللاعب البرازيلي ميشايل سجل الهدف الأول لـ الفريق العاصمي ولكن تم إلغاؤه.
ثم سجل اللاعب فاشيون ساكالا الهدف الأول للفيحاء بالدقيقة الخامسة عشرة وبعدها تعادل اللاعب عبدالله الحمدان لأزرق الرياض في الدقيقة العشرين.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.
وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها ليحصد الأزرق نقطة والفيحاء نقطة، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الأزرق 4 نقاط في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الفيحاء 4 نقاط في المركز السادس.
🎙جيسوس ردًا على سؤال؛ هل الفريق سيتعاقد مع ظهير أيسر:
لدينا 8 أجانب في الوقت الحالي، ولا أفكر بتغيير ميشايل#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/pJh7DvVNxC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023