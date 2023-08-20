Icon

مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بالباحة Icon لقطات مروعة لحرائق كندا بعدما قضت على ملايين الهكتارات Icon الهلال يتعاقد مع Mitrovic رسميًا Icon صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة Icon التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا Icon الهلال يكتفي بالتعادل أمام الفيحاء في ليلة تقديم نيمار Icon رئيس المجلس العسكري بالنيجر: الحرب معنا لن تكون نزهة Icon الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي Icon العليمي يشيد بمشروع مدينة الملك سلمان الطبية في المهرة Icon الهلاليون عن حفل نيمار: نادينا يتسم بالاحترافية ولا يلتفت للأسماء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متحدثًا عن أداء الهلال بعد التعادل ضد الفيحاء

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ صباحاً
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدث المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال عن تعادل فريقه ضد الفيحاء بالجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

إصابة نيمار

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: “لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، ولهذا السبب تعادل الفيحاء، أعتقد أننا سنكون أفضل في الفترة القادمة عندما يعود لنا نيمار لأنه سيغيب في الأيام المقبلة بسبب الإصابة ولا أعلم سبب استدعاء منتخب البرازيل له ؟!”.

قد يهمّك أيضاً
3 خطوات لتسجيل العنوان الوطني عبر أبشر

3 خطوات لتسجيل العنوان الوطني عبر أبشر

بالفيديو.. أمطار ورياح نشطة تسقط أعمدة كهرباء بالليث

بالفيديو.. أمطار ورياح نشطة تسقط أعمدة كهرباء بالليث

وتابع جيسوس: ” عودة النجم البرازيلي والتعاقد مع ميتروفيتش ستكون رائعة ومميزة لنا”.

حفل نيمار - حفل تقديم نيمار - الهلال - ملعب الملك فهد

ملخص مباراة الهلال والفيحاء

وكان اللاعب البرازيلي ميشايل سجل الهدف الأول لـ الفريق العاصمي ولكن تم إلغاؤه.

ثم سجل اللاعب فاشيون ساكالا الهدف الأول للفيحاء بالدقيقة الخامسة عشرة وبعدها تعادل اللاعب عبدالله الحمدان لأزرق الرياض في الدقيقة العشرين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها ليحصد الأزرق نقطة والفيحاء نقطة، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأزرق 4 نقاط في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الفيحاء 4 نقاط في المركز السادس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ذروة الموجة الحارة تضرب لبنان غدًا
العالم

ذروة الموجة الحارة تضرب لبنان غدًا

العالم
شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز في مقر سكنه
أخبار أمنية

شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم...

أخبار أمنية
الهلال يحسم صفقة أخرى بنفس وقت التفاوض مع نيمار
الرياضة

الهلال يحسم صفقة أخرى بنفس وقت التفاوض...

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
برشلوني بديل محمد صلاح في الاتحاد
الرياضة

برشلوني بديل محمد صلاح في الاتحاد

الرياضة
وفاة إيطالي سقطت عليه قطع جبن
غرائب

وفاة إيطالي سقطت عليه قطع جبن

غرائب
السعودية تدين اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين لباحة الأقصى
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام وزير إسرائيلي ومستوطنين لباحة...

السعودية اليوم
جدل حول موعد دخول سهيل وتأثيره في درجات الحرارة
السعودية اليوم

جدل حول موعد دخول سهيل وتأثيره في...

السعودية اليوم