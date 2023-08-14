جيسوس يسعى للنهوض في مباراة أبها ضد الهلال ريف يستهدف إنتاج أكثر من 7000 طن عسل في السنة إزالة تعديات على أراضٍ تبلغ مساحتها أكثر من مليون و200 ألف بالقصيم غموض موقف رونالدو من مباراة الاتفاق ضد النصر غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية بطارية آيفون 15 برو الأطول عمراً على الإطلاق 39 مخالفًا أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي 90 مليون يورو تحسم صفقة نيمار للهلال تدريب 8 آلاف معلمة رياض أطفال على فنون الموسيقى 3 خطوات لتسجيل العنوان الوطني عبر أبشر
يسعى المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لتحقيق انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، وقيادة الزعيم لحصد نقاط مباراة أبها ضد الهلال اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها ضد الهلال عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
ويأمل جيسوس في ظهور الزعيم بشكل مميز في مباراة أبها ضد الهلال اليوم، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام النصر في نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.
وتصطدم رغبة جيسوس في التألق اليوم، بطموح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الذي يسعى لتحقيق انطلاقة مميزة، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره، ما يُحفز لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم لحصد الثلاث نقاط.
وتشهد مباراة اليوم غياب أكثر من لاعب من صفوف الهلال، حيث استبعد جيسوس كاليدو كوليبالي وعبدالله الحمدان للإصابة، فيما يغيب كل من؛ سيرجي سافيتش، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سالم الدوسري وياسر الشهراني للإرهاق.
ويتوقع أن يبدأ الأزرق مباراة أبها ضد الهلال بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، محمد البريك، روبن نيفيز، مصعب الجوير، ميشال، محمد القحطاني، مالكوم وعبدالله رديف.