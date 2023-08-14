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جيسوس يسعى للنهوض في مباراة أبها ضد الهلال

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
جيسوس يسعى للنهوض في مباراة أبها ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لتحقيق انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، وقيادة الزعيم لحصد نقاط مباراة أبها ضد الهلال اليوم.

مباراة أبها ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة أبها ضد الهلال عند الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

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مباراة أبها ضد الهلال
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى للنهوض

ويأمل جيسوس في ظهور الزعيم بشكل مميز في مباراة أبها ضد الهلال اليوم، ومصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام النصر في نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @UAFAAC

وتصطدم رغبة جيسوس في التألق اليوم، بطموح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الذي يسعى لتحقيق انطلاقة مميزة، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره، ما يُحفز لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم لحصد الثلاث نقاط.

وتشهد مباراة اليوم غياب أكثر من لاعب من صفوف الهلال، حيث استبعد جيسوس كاليدو كوليبالي وعبدالله الحمدان للإصابة، فيما يغيب كل من؛ سيرجي سافيتش، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سالم الدوسري وياسر الشهراني للإرهاق.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ الأزرق مباراة أبها ضد الهلال بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، محمد البريك، روبن نيفيز، مصعب الجوير، ميشال، محمد القحطاني، مالكوم وعبدالله رديف.

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