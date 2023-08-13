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في بليونير بانكر بولاية فلوريدا الأمريكية

جيف بيزوس يشتري قصراً جديداً بـ 68 مليون دولار

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
جيف بيزوس يشتري قصراً جديداً بـ 68 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

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اشترى الملياردير جيف بيزوس قصراً جديداً في بليونير بانكر بولاية فلوريدا الأمريكية، ويُقال إنه أنفق حوالي 68 مليون دولار على القصر الجديد.

ويأتي شراء القصر الجديد، بعد أشهر فقط من تقديم رئيس أمازون، البالغ من العمر 59 عاماً، عرض زواج لحبيبته الصحافية لورين الحائزة على جائزة إيمي بماسة ضخمة، تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار على متن يخت فاخر، تصل قيمته إلى 500 مليون دولار.

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معلومات عن القصر الجديد

ويضم القصر 3 غرف نوم و3 حمامات، ويقع في إنديان كريك آيلاند، وهي قلعة تقع على مشارف خليج بيسكايني باي، وتفتخر ببلديتها الخاصة ورئيس بلدية وقوة شرطة. ومن الجيران الجدد للزوجين توم برادي وإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر وكارل إيكان والمغني الإسباني خوليو إغليسياس، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وذكرت بلومبرغ أن المالك السابق للعقار كانت توليا سوسي دي غونزاليس جوروندونا، وهي مدير في شركة MTM Star International Corp، وهي شركة لها علاقات مع بنما.

وتظهر السجلات العامة أن المنزل تم شراؤه آخر مرة، على الأرجح من قبل توليا مقابل 1.4 مليون دولار في عام 1982.

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