جيمس بينغ: الاتحاد يُقدم عرضًا بـ150 مليون يورو لضم صلاح

أكد الإعلامي الرياضي بشبكة cbssports ، جيمس بينغ، أن نادي الاتحاد يستعد لتقديم عرض جديد لمسؤولي ليفربول، من أجل الموافقة على بيع نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري الدولي محمد صلاح.

جيمس بينغ يؤكد تقديم الاتحاد لعرض جديد

وقال جيمس بينغ: “الاتحاد يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 150 مليون يورو لنادي ليفربول، وتقديم راتب أيضًا لمحمد صلاح يوازي ما يحصل عليه الثنائي كريستيانو رونالدو ونيمار، نجما النصر والهلال”.

وتابع جيمس بينغ عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “سيحصل نادي ليفربول على 100 مليون يورو مضمونة، بالإضافة إلى 50 مليون أخرى كإضافات، وذلك من أجل التخلي عن محمد صلاح هذا الصيف”.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم جيمس بينغ ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وتمنى مشجعو نادي الاتحاد، في حسم الصفقة، نظرًا للإمكانيات الفنية والبدنية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح.

وكان المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب قد أكد بالأمس استمرار محمد صلاح في صفوف الريدز، مشددًا على عدم تحدثهم في هذا الأمر.

صلاح في طريقه للاتحاد

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب نادي الاتحاد من حسم صفقة محمد صلاح، وأكد برنامج “الديوانية” أن اللاعب المصري أن مباراة ليفربول ضد نيوكاسل كانت الأخيرة له، وسيخضع لفحص طبي في دبي قبل انتقاله للعميد.