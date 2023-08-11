حادث مروري بالرياض و3 فرق وطائرتا إسعاف تباشر

باشرت هيئة الهلال الأحمر بالرياض، اليوم الجمعة، حادثًا مروريًّا بعدد 3 فرق إسعافية، وطائرتي إسعاف جوي؛ لنقل الحالات المصابة.

3 فرق إسعافية وطائرتان

وأكدت هيئة الهلال الأحمر، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنه تمت الاستجابة لطلب إسعافي إثر حادث مروري في مدينة الرياض بزمن 14 دقيقة بعدد 3 فرق إسعافية وطائرتين، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية والنقل لعدد من المنشآت الصحية.

وأوضحت أن حالتين خطرتان نُقلتا بواسطة الإسعاف الجوي، أما الحالات المتوسطة فتم نقلها بسيارات الإسعاف.