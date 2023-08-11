حادث مروري بالرياض و3 فرق وطائرتا إسعاف تباشر

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باشرت هيئة الهلال الأحمر بالرياض، اليوم الجمعة، حادثًا مروريًّا بعدد 3 فرق إسعافية، وطائرتي إسعاف جوي؛ لنقل الحالات المصابة.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنه تمت الاستجابة لطلب إسعافي إثر حادث مروري في مدينة الرياض بزمن 14 دقيقة بعدد 3 فرق إسعافية وطائرتين، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية والنقل لعدد من المنشآت الصحية.
وأوضحت أن حالتين خطرتان نُقلتا بواسطة الإسعاف الجوي، أما الحالات المتوسطة فتم نقلها بسيارات الإسعاف.