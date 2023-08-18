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الحارس البرازيلي مرشح لمغادرة العميد

حارس الهلال بديل جروهي في الاتحاد

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
حارس الهلال بديل جروهي في الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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كشف الإعلامي الرياضي عادل الماس عن اقتراب أحد حراس نادي الهلال من اللعب في صفوف نادي الاتحاد، في حال رحل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

وقال الماس عبر حسابه في منصة “إكس”: “خروج الحارس جروهي مرتبط بتعاقد الاتحاد مع الحارس محمد العويس، الأيام القادمة سوف تكشف الجديد مع العميد”.

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حارس الهلال الأقرب للمغادرة

وأصبح الآن مرشحًا للرحيل عن أزرق الرياض عبدالله المعيوف أو العويس، وذلك بعد تعاقد النادي العاصمي قبل قليل مع الحارس المغربي ياسين بونو.

وكان محمد العويس تألق في مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم السبت الماضي.

وفي وقت سابق، اتخذ النجم البرازيلي رومارينيو، قرارًا مفاجئًا بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد العويس

رومارينيو يبحث الرحيل عن الاتحاد

وأكدت قناة الكأس القطرية أمس، أن رومارينيو صاحب الـ32 عامًا، قدم طلبًا رسميًّا لإدارة نادي الاتحاد، من أجل الموافقة على رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

وأشارت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن هناك مناقشات جارية حاليًّا بين إدارة نادي الاتحاد والمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، من أجل تحديد مصير النجم البرازيلي سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويُعد رومارينيو واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال السنوات الماضية، كما أنه الهداف التاريخي للعميد في الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز حاجز الـ100 هدف بقميصه في جميع البطولات.

ولعب رومارينيو دورًا بارزًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، بتسجيله 13 هدفًا وتقديمه لـ5 تمريرات حاسمة، بجانب تألقه في كأس السوبر السعودي، ومساهمته في حصد اللقب.

 

 

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