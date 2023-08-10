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بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

حارس جورجي يعوض غياب كورتوا الطويل في ريال مدريد

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
حارس جورجي يعوض غياب كورتوا الطويل في ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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وجه نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره إلى الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي فالنسيا الإسباني؛ لتعويض مدة غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ودخل جيورجي مامارداشفيلي في دائرة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني والكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي السابق والإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

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ويلعب جيورجي مامارداشفيلي مع فريق فالنسيا منذ عام 2021 قادمًا من نادي دينامو تيبيلسي الجورجي.

تفاصيل إصابة كورتوا 

وعن إصابة كورتوا، ذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقع الإلكتروني الرسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو ، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.. سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

جيورجي مامارداشفيلي
جيورجي مامارداشفيلي

ولم يكشف نادي ريال مدريد في بيانه عن المدة التي سيغيبها تيبو كورتوا عن الملاعب، ولكن يتوقع أن تمتد لمدة 8 أشهر، على أن يُشارك الحارس الأوكراني لونين مع الفريق في الجولات الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.

وقد تتجه إدارة نادي ريال مدريد، للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إصابة كورتوا، حيث يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشواره في الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإسباني، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.

كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

 

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