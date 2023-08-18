حالة إعياء شديدة تُنقل أليوسكي إلى المشفى بيع 3 صقور إيرلندية بـ 233 ألف ريال سجن امرأة 22 عامًا أرسلت سمًّا لترامب ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية أبرز أرقام الحارس ياسين بونو بعد انضمامه لـ الهلال قطاع التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي ترامب: أمريكا ستفقد قوتها إذا فقد الدولار قوته الاقتصادية العالمية زلزال بقوة 6.1 ريختر يهز كولومبيا حارس الهلال بديل جروهي في الاتحاد قرار ينسق العمل الليلي ليناسب حياة الموظف
كشف الإعلامي وليد الفراج- قبل قليل- عن نقل اللاعب المقدوني أليوسكي نجم الأهلي إلى المشفى بعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي.
وقال الفراج في حلقة الخميس في برنامج “أكشن مع وليد”: “اللاعب المقدوني نُقل إلى المشفى بسبب تعرضه لحالة إعياء شديدة، وذلك بسبب نقص الأملاح أثناء تواجده في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الخليج”.
وكان الراقي أنهى الشوط الأول متفوقًا على الخليج بثنائية دون رد، حيث سجل لـ الراقي كل من البرازيلي روجير إيبانيز والجزائري رياض محرز في الدقيقتين التاسعة والـ 45.
وفي الشوط الثاني، سجل منصور حمزي هدف تقليص الفارق لـ الخليج في الدقيقة الـ 59، ثم سجل اللاعب سميحان النابت الهدف الثالث لـ الراقي في الدقيقة الـ 11 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.
وبعد الفوز أصبح رصيد الأهلي 6 نقاط في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند صفر من النقاط.
نقل اليوسكي لاعب #الأهلي للمستشفى بعد تعرضه للإعياء ونقص بالأملاح#الاهلي_الخليج #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 17, 2023