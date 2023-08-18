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بعد نهاية مباراة الأهلي والخليج

حالة إعياء شديدة تُنقل أليوسكي إلى المشفى

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
حالة إعياء شديدة تُنقل أليوسكي إلى المشفى
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي وليد الفراج- قبل قليل- عن نقل اللاعب المقدوني أليوسكي نجم الأهلي إلى المشفى بعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي.

سبب نقل أليوسكي إلى المشفى

وقال الفراج في حلقة الخميس في برنامج “أكشن مع وليد”: “اللاعب المقدوني نُقل إلى المشفى بسبب تعرضه لحالة إعياء شديدة، وذلك بسبب نقص الأملاح أثناء تواجده في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الخليج”.

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وكان الراقي أنهى الشوط الأول متفوقًا على الخليج بثنائية دون رد، حيث سجل لـ الراقي كل من البرازيلي روجير إيبانيز والجزائري رياض محرز في الدقيقتين التاسعة والـ 45.

وفي الشوط الثاني، سجل منصور حمزي هدف تقليص الفارق لـ الخليج في الدقيقة الـ 59، ثم سجل اللاعب سميحان النابت الهدف الثالث لـ الراقي في الدقيقة الـ 11 من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبعد الفوز أصبح رصيد الأهلي 6 نقاط في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند صفر من النقاط.

 

 

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