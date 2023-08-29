حالة غموض تحيط بجنازة قائد فاغنر

شهدت روسيا، اليوم الثلاثاء، مراسم خاصة وغير عادية لدفن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، داخل مقبرة عسكرية، الذي قُتل في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي.

مراسم دفن قائد فاغنر

وانتشرت عناصر حراسة ببوابات المقبرة في سانت بطرسبرغ، اليوم الثلاثاء، حيث تم دفن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، في مراسم خاصة، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وفي أول تدوينة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تيليغرام، أكدت مجموعة فاغنر أن زعيمها، الذي توفي في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، لقي الوداع الأخير. ولم يكشف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن تفاصيل جنازة بريجوزين.

حراسة أمنية مشددة

وكانت مقبرة سيرافيموفسكوي تحت الحراسة المشددة حيث أقيمت مراسم دفن لمقاتلي فاغنر الآخرين، وغالبًا ما تُستخدم المقبرة للقتلى العسكريين.

وبحسب ما وردت صحيفة “ذا صن”، تمركزت العشرات من سيارات الشرطة ووحدات الكلاب ومسؤولي الأمن في المنطقة المحيطة، وتم إغلاق الطرق خارج المقبرة في وقت مبكر من صباح اليوم.

وداع قائد فاغنر

كما تدفقت وفود المشيعين بالدموع على مقبرة سيرافيموفسكوي، بينما وضع المعزون الزهور في الخارج. وقد ترك الروس صفوفاً من الورود الحمراء والشموع وأعلام فاغنر.

يُسمح للأشخاص بالدخول إلى المقبرة، رغم وجود تقارير تزعم أنه يتم استجواب الزوار قبل الدخول.

مراسم دفن سرية

وقال متحدث باسم فاغنر: “مراسم وداع أقيمت لقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين خلف أبواب مغلقة”.

وكانت تقارير إعلامية سابقة حول الجنازة أشارت إلى أن مقابر أخرى في محيط المدينة تعد مواقع محتملة لدفن بريغوجين، الذي جرت مراسم دفنه محاطة بالسرية. ولم يتضح من البيان ما إذا كان بريغوجين قد تم دفنه بالفعل أم أنه لم يتم دفنه بعد.

تحطم الطائرة

وجاء تحطم الطائرة بعد شهرين من تمرد مسلح نظمته مجموعته ضد كبار قادة الجيش الروسي استولت فيه على مدينة روستوف بجنوب البلاد، وتقدمت باتجاه موسكو، قبل أن تتراجع وهي على بعد مئتي كيلومتر من العاصمة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: “حضور الرئيس غير وارد”.

أول تعليق من الكرملين

وأوضح بيسكوف أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة فيما يتعلق بترتيبات الجنازة، مشيرًا إلى أنها مسألة تخص العائلة.

وقال محققون يوم الأحد إن الفحوص الوراثية أثبتت أن بريغوجين كان بين الأفراد العشرة الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

ورفض الكرملين تلميحات بعض الساسة والمعلقين الغربيين بأن بوتين أمر بقتل بريغوجين بدافع الانتقام، ووصفها بأنها “محض أكذوبة”.