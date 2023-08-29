Icon

بيع مسدس إلفيس بريسلي بـ200 ألف دولار Icon حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon 2200 قضية ضد منصة إكس Icon الدراسة عبر منصة مدرستي في عسير غدًا Icon الدراسة عن بعد⁩ لجميع مدارس ظهران الجنوب غدًا Icon حالة غموض تحيط بجنازة قائد فاغنر Icon إنفاق 884 مليون ريال على مستلزمات التعليم في أول أسبوع دراسي Icon الأهلي يتفوق على الطائي بهدف رياض محرز في الشوط الأول Icon إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم يحضر الرئيس الروسي مراسم الدفن

حالة غموض تحيط بجنازة قائد فاغنر

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
حالة غموض تحيط بجنازة قائد فاغنر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

شهدت روسيا، اليوم الثلاثاء، مراسم خاصة وغير عادية لدفن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، داخل مقبرة عسكرية، الذي قُتل في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي.

مراسم دفن قائد فاغنر

وانتشرت عناصر حراسة ببوابات المقبرة في سانت بطرسبرغ، اليوم الثلاثاء، حيث تم دفن قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، في مراسم خاصة، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

قد يهمّك أيضاً
اكتشاف غابة ضخمة داخل حفرة في الصين

اكتشاف غابة ضخمة داخل حفرة في الصين

تأشيرة زيارة العمل المؤقتة تدعم القطاع الخاص.. الأهداف والشروط

تأشيرة زيارة العمل المؤقتة تدعم القطاع الخاص.. الأهداف والشروط

وفي أول تدوينة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تيليغرام، أكدت مجموعة فاغنر أن زعيمها، الذي توفي في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، لقي الوداع الأخير. ولم يكشف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن تفاصيل جنازة بريجوزين.

حراسة أمنية مشددة

وكانت مقبرة سيرافيموفسكوي تحت الحراسة المشددة حيث أقيمت مراسم دفن لمقاتلي فاغنر الآخرين، وغالبًا ما تُستخدم المقبرة للقتلى العسكريين.

وبحسب ما وردت صحيفة “ذا صن”، تمركزت العشرات من سيارات الشرطة ووحدات الكلاب ومسؤولي الأمن في المنطقة المحيطة، وتم إغلاق الطرق خارج المقبرة في وقت مبكر من صباح اليوم.

وداع قائد فاغنر

كما تدفقت وفود المشيعين بالدموع على مقبرة سيرافيموفسكوي، بينما وضع المعزون الزهور في الخارج. وقد ترك الروس صفوفاً من الورود الحمراء والشموع وأعلام فاغنر.

يُسمح للأشخاص بالدخول إلى المقبرة، رغم وجود تقارير تزعم أنه يتم استجواب الزوار قبل الدخول.

مراسم دفن سرية

وقال متحدث باسم فاغنر: “مراسم وداع أقيمت لقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين خلف أبواب مغلقة”.

وكانت تقارير إعلامية سابقة حول الجنازة أشارت إلى أن مقابر أخرى في محيط المدينة تعد مواقع محتملة لدفن بريغوجين، الذي جرت مراسم دفنه محاطة بالسرية. ولم يتضح من البيان ما إذا كان بريغوجين قد تم دفنه بالفعل أم أنه لم يتم دفنه بعد.

تحطم الطائرة

وجاء تحطم الطائرة بعد شهرين من تمرد مسلح نظمته مجموعته ضد كبار قادة الجيش الروسي استولت فيه على مدينة روستوف بجنوب البلاد، وتقدمت باتجاه موسكو، قبل أن تتراجع وهي على بعد مئتي كيلومتر من العاصمة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: “حضور الرئيس غير وارد”.

أول تعليق من الكرملين

وأوضح بيسكوف أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة فيما يتعلق بترتيبات الجنازة، مشيرًا إلى أنها مسألة تخص العائلة.

وقال محققون يوم الأحد إن الفحوص الوراثية أثبتت أن بريغوجين كان بين الأفراد العشرة الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

ورفض الكرملين تلميحات بعض الساسة والمعلقين الغربيين بأن بوتين أمر بقتل بريغوجين بدافع الانتقام، ووصفها بأنها “محض أكذوبة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر
الرياضة

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في...

الرياضة
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
آخر الاخبار

ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

آخر الاخبار
القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم
أخبار أمنية

القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا...

أخبار أمنية
جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية
السعودية اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف
تراجع طفيف لأسعار النفط
العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط

العالم
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر
أخبار أمنية

إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر

أخبار أمنية