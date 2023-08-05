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تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

حالة مطرية غزيرة على جازان

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
حالة مطرية غزيرة على جازان
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة على الأجزاء الساحلية منها, ويبقى الطقس حاراً على أجزاء من شرق المملكة.

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