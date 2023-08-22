حالة نادرة لولادة توأم بمتلازمة داون في مكة

تمكن الفريق الطبي بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة الصحي من توليد سيدة سعودية تبلغ من العمر 43 عاماً أنجبت توأماً وذلك في حالة طبية نادرة الحدوث، وكان عمرهما 35 أسبوعاً عن طريق عملية قيصرية، والتوأمان متطابقان ومن نفس الجنس وبأوزان وزمرة دم متطابقة ( +AB )، وبعد الولادة تم ملاحظة علامات شكلية توحي بوجود متلازمة ( داون ) حيث تم عمل أشعة للقلب وتبين وجود علامات قلبية غير طبيعية ولكنها متطابقة بين التوأمين وبنفس الإصابة القلبية، وتمت معالجة الطفلين بشكل جيد، وتقرر خروجهم من المستشفى وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

إسباب متلازمة داون

يذكر أن أحد أسباب إنجاب طفل بـ متلازمة داون هو حمل الأم وولادتها بمثل هذا السن، كما أنه في حال تم الحمل في هذا العمر بتوأم فعادة هناك عامل خطر لإنجاب طفل واحد فقط يكون مصاباً بمتلازمة داون والأخر عادة ما يكون سليماً، وحسب إحصاء الطب العالمي فإنه ما بين مليون حالة حمل يكون هناك حالة حمل واحدة حتى نحصل على توأمين متطابقين ولديهم متلازمة داون وهذه من الحالات النادرة جداً.