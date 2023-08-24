حبس ولي الأمر عند غياب ابنه من المدرسة 20 يومًا بدون عذر كلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة نظامية أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة مذكرة لإنشاء وتشغيل مركز إيواء لذوي اضطراب التوحد في حائل والشرقية النفط يسجل أدنى تسوية خلال 4 أسابيع نهاية قائد فاغنر المفاجئة بعد انقلابه الفاشل ضد بوتين الطاقة تصدر أول رخصة لبيع أسطوانات الغاز في السعودية ترامب يواجه إجراءات اعتقال غير مسبوقة بعد تسليم نفسه خلال ساعات تحقيق جنائي في حادث تحطم طائرة قائد فاغنر موعد صدور أهلية سبتمبر في حساب المواطن
كشف المحامي القانوني محمد الخضراء، موقف ولي الأمر من الحبس أو التغريم نتيجة غياب أحد أبنائه في المدرسة.
وأوضح الخضراء أن ولي الأمر يكون معرضًا للحبس عند غياب أحد أبنائه من المدرسة، حيث نشرت وزارة التعليم خبرًا عند الغياب 20 يومًا فأكثر فعليها تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.
وأوضح الخضراء الإجراءات المتبعة إذا تبين لمدير المدرسة غياب أحد الطلاب 20 يومًا فعليه رفع ملف الطالب إلى إدارة التعليم والتي بدورها تقوم بفتح تحقيق في هذه الواقعة ثم إحالتها إلى الرعاية الأسرية للتحقيق مع الطالب؛ لمعرفة سبب غيابه طيلة هذه المدة.
ومن ثم تحال إلى النيابة العامة للتحقيق مع ولي الأمر، وأخيرًا تحال إلى المحكمة الجزائية وإذا رأى القاضي الإهمال والتقصير من الأب أو ولي الأمر يصدر القاضي حكمًا بالسجن استنادًا للمادة 23 من نظام حماية الطفل.
وكانت وزارة التعليم أعلنت الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب والطالبات بدون عذر؛ وفق التالي:
الغياب 3 أيام: إنذار أول والتحويل للموجه الطلابي.
الغياب 5 أيام: إنذار ثانٍ وإشعار ولي الأمر.
الغياب 10 أيام: إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد.
الغياب 15 يومًا: نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم.
الغياب 20 يومًا: تقوم إدارة التعليم بتطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.