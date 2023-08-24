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يتم إحالة الواقعة للنيابة العامة

حبس ولي الأمر عند غياب ابنه من المدرسة 20 يومًا بدون عذر

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
حبس ولي الأمر عند غياب ابنه من المدرسة 20 يومًا بدون عذر
المواطن - فريق التحرير

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كشف المحامي القانوني محمد الخضراء، موقف ولي الأمر من الحبس أو التغريم نتيجة غياب أحد أبنائه في المدرسة.

وأوضح الخضراء أن ولي الأمر يكون معرضًا للحبس عند غياب أحد أبنائه من المدرسة، حيث نشرت وزارة التعليم خبرًا عند الغياب 20 يومًا فأكثر فعليها تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.

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ما يجب على ولي الأمر

وأوضح الخضراء الإجراءات المتبعة إذا تبين لمدير المدرسة غياب أحد الطلاب 20 يومًا فعليه رفع ملف الطالب إلى إدارة التعليم والتي بدورها تقوم بفتح تحقيق في هذه الواقعة ثم إحالتها إلى الرعاية الأسرية للتحقيق مع الطالب؛ لمعرفة سبب غيابه طيلة هذه المدة.

ومن ثم تحال إلى النيابة العامة للتحقيق مع ولي الأمر، وأخيرًا تحال إلى المحكمة الجزائية وإذا رأى القاضي الإهمال والتقصير من الأب أو ولي الأمر يصدر القاضي حكمًا بالسجن استنادًا للمادة 23 من نظام حماية الطفل.

الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب

وكانت وزارة التعليم أعلنت الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب والطالبات بدون عذر؛ وفق التالي:

الغياب 3 أيام: إنذار أول والتحويل للموجه الطلابي.

الغياب 5 أيام: إنذار ثانٍ وإشعار ولي الأمر.

الغياب 10 أيام: إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد.

الغياب 15 يومًا: نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم.

الغياب 20 يومًا: تقوم إدارة التعليم بتطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.

 

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