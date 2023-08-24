حبس ولي الأمر عند غياب ابنه من المدرسة 20 يومًا بدون عذر

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كشف المحامي القانوني محمد الخضراء، موقف ولي الأمر من الحبس أو التغريم نتيجة غياب أحد أبنائه في المدرسة.
وأوضح الخضراء أن ولي الأمر يكون معرضًا للحبس عند غياب أحد أبنائه من المدرسة، حيث نشرت وزارة التعليم خبرًا عند الغياب 20 يومًا فأكثر فعليها تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.
وأوضح الخضراء الإجراءات المتبعة إذا تبين لمدير المدرسة غياب أحد الطلاب 20 يومًا فعليه رفع ملف الطالب إلى إدارة التعليم والتي بدورها تقوم بفتح تحقيق في هذه الواقعة ثم إحالتها إلى الرعاية الأسرية للتحقيق مع الطالب؛ لمعرفة سبب غيابه طيلة هذه المدة.
ومن ثم تحال إلى النيابة العامة للتحقيق مع ولي الأمر، وأخيرًا تحال إلى المحكمة الجزائية وإذا رأى القاضي الإهمال والتقصير من الأب أو ولي الأمر يصدر القاضي حكمًا بالسجن استنادًا للمادة 23 من نظام حماية الطفل.
وكانت وزارة التعليم أعلنت الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب والطالبات بدون عذر؛ وفق التالي:
الغياب 3 أيام: إنذار أول والتحويل للموجه الطلابي.
الغياب 5 أيام: إنذار ثانٍ وإشعار ولي الأمر.
الغياب 10 أيام: إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد.
الغياب 15 يومًا: نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم.
الغياب 20 يومًا: تقوم إدارة التعليم بتطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل.
زائر
والله وصارت فوضى بزود عن اللزوم.. طب هل هذا اسلوب إيجابي تحبيب الناس للدراسة؟.. طبعا لاء.. وهذه الطريقة لن تمنعهم في حال واجهوا إرهاق بسبب إطالة مدة الدراسة..وحتي لاتكرر ماحدث السابق استجيبوا مطلب الشعب الشرعي بدلا من التهديد بإتخاذ الإجراءات ضدهم.. يكفي معاناة تمر بحالهم.. هناك من افتقدوا الوالدين ويتحملوا من هو أقرب إليهم فوق طاقتهم وهناك من يفتقد اب وتتحمل الأم برغم ارتباطها بعمل كما العكس أيضا. ارحموا من في الأرض ويشكي حاله لربه كي يرحمكم من في السماء مما.اشتكى فيكم من في الأرض فإن الله كماهو رؤوف رحيم بعباده فإنه أيضا شديد العقاب وهو الحكم العدل☝️⚡🌴⚡☝️🌴