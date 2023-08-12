حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر

حرص المدافع الدولي علي البليهي على مصافحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك خلال أول 10 دقائق من الشوط الأول بين الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

حوار جانبي بين علي البليهي ورونالدو

وبعد مرور 10 دقائق وأثناء علاج أحد لاعبي النصر على أرضية الملعب، دخل البليهي في حديث جانبي مع رونالدو أثناء تناول الأخير للمياه، مما جعل الثنائي يبتسم ثم عاد كل لاعب لفريقه استكمالًا للمباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

ودفع جيسوس وكاسترو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد النصر، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، ومنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق هذا الموسم.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد النصر، كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو ومالكوم.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل النصر كالتالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.