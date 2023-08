حرائق الغابات تشتعل مجددًا وتضرب موسم العطلات الصيفية بالعالم

اشتعلت بقعة جديدة من العالم، مجددًا بعد حرائق غابات اليونان والبرتغال وكندا، واليوم الخميس أظهر مقطع فيديو جديد حريقًا هائلًا مستعرًا بالقرب من المنازل في جزر هاواي، حيث تم إعلان حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات الخطيرة.

يقول المسؤولون في الولاية الأمريكية: إنهم يتوقعون خسائر في الأرواح حيث تسببت حرائق الغابات الشرسة، التي ضربتها الرياح القوية والظروف الجافة جدًّا، في إحداث فوضى في هاواي، وهي ولاية أمريكية على شكل أرخبيل من الجزر في المحيط الهادي يقصدها الكثير من السياح حول العالم، مما أدى إلى إجلاء السياح وضرب موسم العطلات الصيفية في الكثير من المدن السياحية حول العالم بسبب حرائق الغابات، بحسب إيه بي سي نيوز الأمريكية.

وأدت حرائق جزر هاواي الأمريكية إلى عمليات الإجلاء للسكان والسياح، وإجراء عمليات إنقاذ وإغلاق المدارس ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ من القائم بأعمال الحاكم في الولاية الأمريكية.

New video shows a massive fire raging near homes in Maui, as an emergency proclamation has been declared for Hawaii and Maui counties over dangerous wildfires. https://t.co/2KsBGPjap4 pic.twitter.com/irg2TR4bPn

— ABC News (@ABC) August 9, 2023