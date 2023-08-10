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إعلان حالة الطوارئ في جزر هاواي الأمريكية

حرائق الغابات تشتعل مجددًا وتضرب موسم العطلات الصيفية بالعالم

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
حرائق الغابات تشتعل مجددًا وتضرب موسم العطلات الصيفية بالعالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اشتعلت بقعة جديدة من العالم، مجددًا بعد حرائق غابات اليونان والبرتغال وكندا، واليوم الخميس أظهر مقطع فيديو جديد حريقًا هائلًا مستعرًا بالقرب من المنازل في جزر هاواي، حيث تم إعلان حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات الخطيرة.

ضرب موسم العطلات الصيفية

يقول المسؤولون في الولاية الأمريكية: إنهم يتوقعون خسائر في الأرواح حيث تسببت حرائق الغابات الشرسة، التي ضربتها الرياح القوية والظروف الجافة جدًّا، في إحداث فوضى في هاواي، وهي ولاية أمريكية على شكل أرخبيل من الجزر في المحيط الهادي يقصدها الكثير من السياح حول العالم، مما أدى إلى إجلاء السياح وضرب موسم العطلات الصيفية في الكثير من المدن السياحية حول العالم بسبب حرائق الغابات، بحسب إيه بي سي نيوز الأمريكية.

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وأدت حرائق جزر هاواي الأمريكية إلى عمليات الإجلاء للسكان والسياح، وإجراء عمليات إنقاذ وإغلاق المدارس ودفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ من القائم بأعمال الحاكم في الولاية الأمريكية.

إعلان الطوارئ في هاواي

وتم تمديد إعلان الطوارئ ليشمل جميع المقاطعات ويتم الآن تقليل حركة السفر الجوي غير الضرورية إلى جزيرة ماوي التي تقع بهاواي، كما صدرت أوامر لجميع الولايات المتضررة بالمساعدة في عمليات الإخلاء.

أجبرت حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت في جزر هاواي السلطات الأمريكية على القيام بعمليات إجلاء جماعية للسكان، بالإضافة إلى تسببها في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، حيث أنقذ خفر السواحل الأمريكي ما لا يقل عن 12 شخصًا، فروا إلى المحيط لتجنب الدخان واللهب.

إعصار دورا يخلف دمارًا واسعًا

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فقد تسببت الحرائق، التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار دورا، في إغلاق العديد من الطرق وسبب أضرارًا هيكلية في جزيرة ماوي، خاصةً في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة.

كما اشتعلت حرائق أخرى في جزيرة هاواي، والمعروفة أيضًا باسم الجزيرة الكبيرة، مما دفع المسؤولين في الحكومة المحلية إلى التحذير من كارثة وشيكة محتملة، بسبب أضرار في الممتلكات وإصابات جسدية.

فرار مئات السياح من الحرائق

فر مئات السياح من المنتجعات مع اندلاع حرائق الغابات في البرتغال، مع انتشار أكثر من 500 رجل إطفاء في محاولة لحصار الحرائق، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

واضطر مئات السياح إلى الفرار من المنتجعات بعد اندلاع حرائق الغابات في البرتغال، بينما يستعد السكان المحليون لموجة حر أخرى، وتم نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء و205 محركات في جحيم مدينة أوديميرا الجنوبية الغربية الثلاثاء الماضي، بحسب “ذا صن” البريطانية.

حرائق الغابات باليونان

وبحسب وسائل الإعلام المحلية في اليونان، قضى الآلاف من السياح الليل على الشواطئ وفي الشوارع.

كذلك ألغت بعض الشركات السياحية، مثل جيت2 وتوي وكوريندون، رحلات جوية كانت مقررة إلى جزيرة رودس التي تقع جنوب شرقي البر الرئيسي لليونان وتشتهر ببحارها الدافئة ومواقعها الأثرية.

وتسبب الحريق في تآكل الأشجار وتحول لونها إلى اللون الأسود. وترقد حيوانات نافقة على الطرقات قرب سيارات محترقة.

من جانبها، كشفت إدارة الإطفاء أن 19 ألف شخص نُقلوا من منازلهم والفنادق التي كانوا يقيمون فيها، واصفة الأمر بأنه أكبر عملية نقل آمنة للسكان والسياح تجريها اليونان، وهو ما يهدد مئات الشركات السياحية حول العالم بعدما أدت التغيرات المناخية إلى ضرب موسم العطلات الصيفية في الكثير من الوجهات السياحية الأكثر شهرة بالعالم.

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