حرائق الغابات تهدد العاصمة اليونانية

كشفت تقارير إعلامية أن السلطات اليونانية، أخلت 4 قرى أخرى بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، أمس الأحد، مع اقتراب حريق غابات هائل دمر عدة منازل بالفعل نهاية الأسبوع.

إخلاء المزيد من القرى

وفي التفاصيل، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف رجال الإطفاء أو السكان جراء حريق الغابات القريب من بلدة ألكسندروبوليس، والذي أدى لإخلاء ثماني قرى أخرى أمس السبت.

وكانت النيران قد اشتعلت وسط هبوب رياح عاتية، وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر نشوب حريق ضخم يوم الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، وأجزاء أخرى جنوبي اليونان.

ويكافح نحو 200 رجل إطفاء- بمساعدة 16 طائرة- ومتطوعين بالقرب من ألكسندروبوليس.

أضرار بالغة في قريتين

وأفادت السلطات المحلية بأن نحو 12 منزلًا وبناية لحقت بها أضرار بالغة في قريتين تم إخلاؤهما، بالإضافة إلى كنيسة، فيما أغلقت السلطات أجزاء من الطريق السريع الرئيسي لليوم الثاني على التوالي مع تسبب الدخان في ضعف الرؤية، بينما نصحت سكان ألكسندروبوليس بإبقاء نوافذهم مغلقة.

ومن جانبه قال فاسيليس كيكيلياس، وزير الحماية المدنية اليوناني، أمس الأحد: إن رجال الإطفاء وأفرادًا من الشرطة والجيش ومتطوعين يخوضون معركة مكثفة في ألكساندروبوليس، ودعا إلى توخي الحذر العام الشديد في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين.

وأردف: لن نسمح بأي نشاط في الهواء الطلق قد يؤدي لنشوب حريق. يتعين علينا جميعًا حماية بلدنا.