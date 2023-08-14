حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس!

في مشهد غير مألوف، وثق مقطع فيديو تأثر كراتين بيض كانت في طريقها للمحلات التجارية بدرجات الحرارة المرتفعة بصورة طريفة.

البيض فقس

وأظهر الفيديو شاحنة نقل محملة بكراتين البيض التي كانت في طريقها ليتم توزيعها على المحلات بينما يخرج من بعض الكراتين رؤوس الكتاكيت المفقوسة بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

وحصد الفيديو بتفاعل بين رواد منصة إكس، وردود فعل طريفة، حيث علق صاحب حساب كابرس 67: “أبغي اشيل واحد في جيبي لين يصير دجاجة ونسويه حبه على الفحم”، بينما قالت أميرة: “رافض إنه يصير شكشوكة وطلع للحياة”.

ورأى بعض المتابعين أن المقطع مفبرك حيث قال سعيد صالح الزهراني: ما يفقس البيض إلا في أجواء معينه ومهيأة خاصة للتفقيس وتستمر لمده ٢١ يومًا تقريباً ، ما نشوفه بالمقطع لعب وفبركة عيال.