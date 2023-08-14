Icon

حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس! Icon 5 آداب عند زيارة المسجد الحرام Icon الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول Icon النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول Icon 100 قتيل ضحايا حرائق الغابات في هاواي Icon ترامب يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا Icon تشيلسي يهزم ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو رسميًا Icon كريستيانو رونالدو باللغة العربية: النصر بمن حضر Icon سيول تغمر الطائف وتوقعات باستمرارها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
السعودية اليوم
حصاد اليوم
حظي بتفاعل بين رواد إكس

حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس!

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في مشهد غير مألوف، وثق مقطع فيديو تأثر كراتين بيض كانت في طريقها للمحلات التجارية بدرجات الحرارة المرتفعة بصورة طريفة.

البيض فقس

وأظهر الفيديو شاحنة نقل محملة بكراتين البيض التي كانت في طريقها ليتم توزيعها على المحلات بينما يخرج من بعض الكراتين رؤوس الكتاكيت المفقوسة بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

قد يهمّك أيضاً
شهدت 3 حالات طرد .. لا أهداف بـ مباراة خيتافي ضد برشلونة

شهدت 3 حالات طرد .. لا أهداف بـ مباراة خيتافي ضد برشلونة

ملصق علمي سعودي يحصد المركز الأول بإيطاليا

ملصق علمي سعودي يحصد المركز الأول بإيطاليا

وحصد الفيديو بتفاعل بين رواد منصة إكس، وردود فعل طريفة، حيث علق صاحب حساب كابرس 67: “أبغي اشيل واحد في جيبي لين يصير دجاجة ونسويه حبه على الفحم”، بينما قالت أميرة: “رافض إنه يصير شكشوكة وطلع للحياة”.

ورأى بعض المتابعين أن المقطع مفبرك حيث قال سعيد صالح الزهراني: ما يفقس البيض إلا في أجواء معينه ومهيأة خاصة للتفقيس وتستمر لمده ٢١ يومًا تقريباً ، ما نشوفه بالمقطع لعب وفبركة عيال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم