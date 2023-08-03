حرس الحدود: تخريج 4954 متدربًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

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احتفت المديرية العامة لحرس الحدود بتخريج 4954 خريجًا من الدورة التدريبية التأهيلية للفرد الأساسي.
جاء ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وبحضور مدير عام حرس الحدود، اللواء محمد بن عبد الله الشهري.
وعبر مدير عام حرس الحدود عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، نظير ما تحظى به المديرية من دعم غير محدود في شتى المجالات.
وأعرب اللواء الشهري عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن حدود الوطن، والمحافظة على أمنه، مقدما التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. #حرس_الحدود يحتفي بتخريج (4954) خريجًا من الدورات التدريبية التأهيلية للفرد الأساسي. pic.twitter.com/GMyVtEErq8
— حرس الحدود السعودي (@BG994) August 3, 2023