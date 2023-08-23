حرس الحدود يحبط تهريب 37.5 طن من القات والحشيش و29,572 قرصًا محظورًا

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب (36) طنًا و(481) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وطنًا و(472) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(29,572) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.