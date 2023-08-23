غلطة سراي يُنافس الاتحاد على ضم سيرجيو راموس نجم سهيل يبشر بزوال القيظ حرس الحدود يحبط تهريب 37.5 طن من القات والحشيش و29,572 قرصًا محظورًا جامعة الملك خالد تطلق برنامجًا زمنيًّا لتمكين طلابها أرقام أوتافيو مع بورتو تُحفز النصراويين المرور يحذر من تجاوز الحافلة المدرسية أثناء توقفها القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم إعادة فتح طريق الليث ـ غميقة في كلا الاتجاهين مكة المكرمة تشهد أعنف عواصف وبروق وصواعق ضبط مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج الحشيش والإمفيتامين بالباحة
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب (36) طنًا و(481) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وطنًا و(472) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(29,572) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
إحباط محاولات تهريب نحو (36) طنًا من نبات القات المخدر، و(1.5) طن من مادة الحشيش المخدر، و(29,572) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/qjh1ohTs4Sقد يهمّك أيضاً
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 23, 2023