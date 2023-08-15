حرس الحدود يحذر المتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية

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أعادت المديرية العامة لحرس الحدود التذكير بضرورة عدم اقتراب جميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية من المناطق الحدودية البرية.
وقالت المديرية العامة لحرس الحدود عبر حسابها بمنصة “إكس” “يهيب حرس الحدود بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية بعدم الاقتراب من المناطق الحدودية.
وفي وقت سابق، حذرت حرس الحدود من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة.
ولفتت مديرية حرس الحدود إلى أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال أو بهما معًا.