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بقي 45 يومًا وتصل إلى خط الاستواء

حركة الشمس سبب حدوث الفصول الأربعة

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
حركة الشمس سبب حدوث الفصول الأربعة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، كيف تتولد الفصول الأربعة من حركة الشمس.

وقال الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، تتحرك الشمس ظاهريًّا من الشمال إلى الجنوب على شكل بندول في رحلة سنويًّا مقدارها 365 يومًا.

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وأضاف: تنطلق الشمس من خط الاستواء يوم 21 مارس وتتجه شمالًا إلى مدار السرطان وتصل يوم 21 يونيو، وهو أقصى ميل لها ناحية الشمال.

سيرتها الأولى

وأضاف: وهكذا تعود سيرتها الأولى كما بدأت ناحية الجنوب إلى مدار الجدي مرورًا بخط الاستواء وهذه الحركة يتولد عنها الفصول الأربعة واختلاف طول الليل مع النهار.

خط الاستواء

وأشار إلى أنه خلال هذه الأيام قطعت الشمس منتصف المسافة الواقعة بين مدار السرطان إلى خط الاستواء وتقطع هذه المسافة في 90 يومًا تقريبًا.

واختتم حديثه: بقى 45 يومًا وتصل إلى خط الاستواء، ففي يوم 27 سبتمبر ستشرق الشمس من المشرق تمامًا وتغرب من المغرب تمامًا ويتساوى فيه طول الليل مع النهار.

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