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انتقلت 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

حريق ضخم يلتهم غابات طور سيناء المصرية

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
حريق ضخم يلتهم غابات طور سيناء المصرية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام مصرية أن مدينة طور سيناء جنوب سيناء شهدت اندلاع حريق هائل في الغابة الشجرية بالمدينة عاصمة جنوب سيناء المصرية.

تفاصيل الحريق

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، تواصل قوات الحماية المدينة بجنوب سيناء في مصر السيطرة على الحريق الذي شب بالغابة الشجرية التي تبعد 3 كم عن مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.

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وعلى الفور انتقلت 15 سيارة من سيارات الحماية المدينة بطور سيناء وشرم الشيخ، وسيارات شركة بتروبيل بمدينة الورديس للسيطرة على الحريق.

ونظرا لشدة الرياح اشتعلت النيران في كافة أرجاء الغابة الشجرية، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها حتى الآن لإخماد ألسنة اللهب ولكن ما زالت النيران مشتعلة حتى الآن.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن المسؤولين بمدينة طور سيناء ورجال الأمن يواصلون حصر الخسائر المبدئية للحريق.

 

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