المخطط العام يؤهل 80 مركزًا لوجستيًّا للربط بين شبكات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية حريق ضخم يلتهم غابات طور سيناء المصرية الشبابيون: نطلب إيقاف انتقال تمبكتي لـ الهلال 3 أندية رفضت التعاقد مع سيرجيو راموس أمطار غزيرة ورعد وبروق في الطائف والمدينة المنورة جماهير الأهلي: ما تشوف شر زياد الجهني الضمان الاجتماعي المطور لا يؤثر على وثيقة العمل الحر أستون فيلا يتجاوز بيرنلي بثلاثية صحيفة إيطالية: تقديم مانشيني كمدرب للأخضر غدًا القوات البحرية تتسلم قيادة قوتي الواجب المختلطة 152 والحارس
أكدت وسائل إعلام مصرية أن مدينة طور سيناء جنوب سيناء شهدت اندلاع حريق هائل في الغابة الشجرية بالمدينة عاصمة جنوب سيناء المصرية.
وبحسب وسائل الإعلام المصرية، تواصل قوات الحماية المدينة بجنوب سيناء في مصر السيطرة على الحريق الذي شب بالغابة الشجرية التي تبعد 3 كم عن مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.
وعلى الفور انتقلت 15 سيارة من سيارات الحماية المدينة بطور سيناء وشرم الشيخ، وسيارات شركة بتروبيل بمدينة الورديس للسيطرة على الحريق.
ونظرا لشدة الرياح اشتعلت النيران في كافة أرجاء الغابة الشجرية، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها حتى الآن لإخماد ألسنة اللهب ولكن ما زالت النيران مشتعلة حتى الآن.
وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن المسؤولين بمدينة طور سيناء ورجال الأمن يواصلون حصر الخسائر المبدئية للحريق.