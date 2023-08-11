حريق ضخم يلتهم مجمعًا صناعيًا غرب تورونتو

اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، في موقع صناعي في غرب تورنتو، دون خسائر في الممتلكات أو الأرواح، بينما يكافح عناصر الإطفاء للمحاولة للسيطرة على الحريق، مع توقع هيئة الإطفاء بأن يستمر التعامل مع الحريق لمدة قد تصل إلى يومين كاملين.

تفاصيل الحريق

وأفادت وحدة تورونتو لمكافحة الحرائق بأنه تم استدعاء أطقم العمل إلى منطقة بيلفيلد رود في إيتوبيكوك في حوالي الساعة 1:15 صباح الجمعة. وعندما وصلوا، وجدوا عدة مقطورات جرارة مشتعلة في الجزء الخلفي من المبنى الصناعي، المُدرج على أنه مكان لبيع المواد الكيميائية.

وذكرت السلطات أن النيران سرعان ما انتشرت إلى المبنى نفسه، ويعمل رجال الإطفاء على منع الحريق من الانتشار إلى المواقع القريبة، والتي تشمل ساحة كبيرة للأخشاب.

وصرح نائب رئيس شرطة تورونتو للإطفاء جيم جيسوب، بأن أكثر من 25 من أفراد الإطفاء يكافحون الحريق وأغلقوا جميع الشركات في المنطقة، وأجلوا الموظفين منها، موضحًا: “نعمل من منظور دفاعي في الوقت الحالي”.

وأكد أنه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات بين الناس في المنطقة والمسعفين الأوائل، لكن يجب على سكان المنطقة الاحتماء في مكانهم، وإبقاء نوافذهم مغلقة والاتصال برقم الطوارئ إذا ظهرت لديهم أية مشاكل طبية أو تنفسية بسبب دخان الحريق.

وتابع قائلا: هذا مصنع أو شركة تتعامل في زيوت المحركات وزيوت التشحيم وزيوت ناقل الحركة. نحن نتعامل بشكل أساسي مع جميع أنواع الزيوت والسوائل والمذيبات.