باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال حريق في محطة وقود بسبب تهور قائد مركبة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع النصر عينه على التأهل الثاني لنصف نهائي البطولة العربية انطلاق المقابلات الشخصية للمرشحين على الوظائف التعليمية بالرياض بنزيما يدفع حمدالله إلى مغادرة الاتحاد التقديم على برامج الكلية التطبيقية في جامعة القصيم غدًا سيسيه: بيع ساديو ماني ليس لأسباب تتعلق بالكرة مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات في مكة المكرمة الأحساء ضمن المدن الأعلى حرارة في العالم
وثق مقطع فيديو متداول، تهور قائد مركبة تسبب بحريق في محطة وقود في إحدى مناطق السعودية.
وأظهر الفيديو، قائد المركبة وهو يقف في محطة الوقود من أجل ملء سيارته بالبنزين، إلا أنه تهور بشكل كبير وانطلق بمركبته بالتزامن مع وجود خرطوم التزود بالوقود في التنك.
وأسفر هذا الحادث عن سقوط خزان البنزين على الأرض وتحطمها، ما تسبب في نشوب حريق بمحطة الوقود، وهنا فر قائد المركبة من الموقع.
متداول: تهور قائد مركبة يتسبب بحريق في محطة وقود في أحد مناطق #السعودية pic.twitter.com/2uBlvqpatv
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 6, 2023