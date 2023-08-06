حريق في محطة وقود بسبب تهور قائد مركبة

وثق مقطع فيديو متداول، تهور قائد مركبة تسبب بحريق في محطة وقود في إحدى مناطق السعودية.

تهور قائد مركبة

وأظهر الفيديو، قائد المركبة وهو يقف في محطة الوقود من أجل ملء سيارته بالبنزين، إلا أنه تهور بشكل كبير وانطلق بمركبته بالتزامن مع وجود خرطوم التزود بالوقود في التنك.

وأسفر هذا الحادث عن سقوط خزان البنزين على الأرض وتحطمها، ما تسبب في نشوب حريق بمحطة الوقود، وهنا فر قائد المركبة من الموقع.