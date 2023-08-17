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حريق في مشروع إنشاء أحد المستشفيات الخاصة بالرياض

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
حريق في مشروع إنشاء أحد المستشفيات الخاصة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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اندلع حريق كبير في مشروع إنشاء أحد المستشفيات الخاصة الكبيرة بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مشاهد من نشوب الحريق، حيث كان الدخان يتصاعد بشكل كثيف من المبنى إلى السماء جراء النيران المندلعة في المشروع.

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وتعرض مستشفى قيد الإنشاء تابع لسليمان الحبيب شمالي الرياض لحريق بعد ظهر اليوم الخميس.

وحسب قناة “الإخبارية”، تم رصد النيران تشتعل في مقر مشروع مستشفى قيد الإنشاء في شارع أنس بن مالك شمالي الرياض.

المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.

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