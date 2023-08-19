حريق يلتهم أحد المستودعات في تبوك

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باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، فجر اليوم السبت، حريقاً اندلع في أحد المستودعات.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”، أن مدني تبوك، باشر إخماد حريق فجر اليوم في مستودع، ولا إصابات.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صوراً وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.