حريق يلتهم أحد المستودعات في تبوك

باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، فجر اليوم السبت، حريقاً اندلع في أحد المستودعات.

حريق في تبوك

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”، أن مدني تبوك، باشر إخماد حريق فجر اليوم في مستودع، ولا إصابات.

جهود رجال الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صوراً وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.