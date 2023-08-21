حريق يلتهم مركزًا ثقافيًا بإسطنبول

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أعلنت وسائل الإعلام التركية اليوم الاثنين عن اندلاع حريق في مركز إيرول أولشوك الثقافي في إسنيورت وسط إسطنبول.
وأردفت أنه تم استدعاء عدد كبير من عناصر الإطفاء إلى مكان الحادث في منطقة نجيب فاضل كيشاكوريك، مشيرة إلى أن سبب الحريق ليس معروفاً بعد، لكنه اندلع في سقف المبنى المكون من 4 طوابق، وعلى سطحه الخارجي.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تمكنت فرق الإطفاء في تركيا من السيطرة على الحريق، لكنه تسبب بأضرار مادية كبيرة للمبنى.