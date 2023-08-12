حريق يلتهم مستودعاً في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، ظهر اليوم السبت، حريقاً في أحد المستودعات.

حريق في مستودع

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: أن الدفاع المدني بالرياض أخمد حريقًا في مستودع، ولا إصابات.

جهود الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.