حريق يلتهم مستودعاً في الرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، ظهر اليوم السبت، حريقاً في أحد المستودعات.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: أن الدفاع المدني بالرياض أخمد حريقًا في مستودع، ولا إصابات.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.