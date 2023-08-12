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السيطرة على الحريق دون إصابات

حريق يلتهم مستودعاً في الرياض

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
حريق يلتهم مستودعاً في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، ظهر اليوم السبت، حريقاً في أحد المستودعات.

حريق في مستودع

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: أن الدفاع المدني بالرياض أخمد حريقًا في مستودع، ولا إصابات.

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جهود الدفاع المدني

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

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