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المظهر على الطبيعة يختلف عن الصور الفوتوغرافية

حزام درب التبانة يتلألأ في سماء السعودية بعد الغروب

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
حزام درب التبانة يتلألأ في سماء السعودية بعد الغروب
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الجمعية الفلكية في جدة أن عشاق علوم الفضاء ومتابعة النجوم والسماء على موعد مع متابعة حزام درب التبانة بعد غروب الشمس اليوم.

وقال ماجد أبو زاهرة مدير الجمعية في منشور عبر فيسبوك، عشاق السماء في الوطن العربي على موعد بعد غروب الشمس اليوم الجمعة، وبداية الليل ولبضعة ليالي مقبلة لرؤية حزام النجوم لمجرتنا درب التبانة بكل سهوله بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة بالتزامن مع قرب ذروة نشاط شهب البروشاويات.

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وأشار إلى أن هذا الحزام من النجوم يمثل منظرًا جانبيًا لمجرتنا درب التبانة، ونظرًا لأن القمر يصل إلى منزلة الاقتران في 16 أغسطس هذا يعني بأنه من الآن وخلال الأسبوع الأول من شهر صفر فإن هلال القمر يغرب مبكرًا بعد غروب الشمس ولن يكون موجودًا في السماء.

وادي القمر

أوضح مدير الجمعية الفلكية بجدة، أن خلال هذه الفترة عند رصد السماء من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن -وليس من البيت- مثل وادي القمر في بلدة عسفان شمال مدينة جدة حيث يمكن رؤية هذا الحزام النجمي لدرب التبانة يقطع السماء وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة في الليل.

وأردف: عند النظر لذلك الحزام بالعين المجردة سوف يظهر ضبابي عبر السماء، وعند استخدام المنظار سوف يكشف الشريط الضبابي عن عدد كبير من النجوم البعيدة.

ونوه أبو زهرة، أنه إضافة لذلك سيلاحظ أن مركز المجرة – الجزء الغني بالنجوم – يوجد باتجاه الأفق الجنوبي بالنسبة لنا في النصف الشمالي -شمال خط الاستواء- في ليالي أغسطس، في حين أن القاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يكون عاليًا في قبة السماء.

درب التبانة

جدير بالذكر، أن مظهر حزام درب التبانة على الطبيعة يختلف عمّا يظهر في الصور الفوتوغرافية نظرًا لأن كاميرات التصوير أكثر حساسية للأضواء والألوان، إضافة إلى أن تلك الصور تخضع للتحسين والمعالجة من خلال البرامج الاحترافية.

وأرفق أبو زهرة صورة عن حزام درب التبانة كما يشاهد حاليًا بعد حلول ظلمة الليل من موقع مظلم يمتد من الأفق الجنوبي نحو الشمال الشرقي.

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