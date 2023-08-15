حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، عن حزمة مساعدات جديدة سيتم تسليمها لأوكرانيا، تصل قيمتها لـ 200 مليون دولار من الأسلحة والمعدات.

حزمة مساعدات جديدة

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة، عبر منصة “إكس” أمس: نعلن اليوم عن تسليم ما قيمته 200 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، ستشمل أيضًا تزويد الدفاع الجوي الأوكراني بالدروع المضادة والذخائر، من أجل ضمان دفاع القوات المسلحة الأوكرانية عن سيادة بلادهم وأراضيهم وشعبهم.

Today we are announcing deliveries of $200 million worth of arms and equipment for Ukraine. Air defense, anti-armor, and munitions will keep the Ukrainian armed forces in the fight to defend their country's sovereignty, territory, and people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 14, 2023

وذكر البيان أن حزمة المساعدات الجديدة تشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي “باتريوت”، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة “هايمارس”، ومعدات وأنظمة إزالة الألغام، وقذائف مدفعية، وذخيرة دبابات، وغيرها من أنواع الصواريخ والمعدات الأخرى.

تدريب المقاتلين الأوكرانيين

وقال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون: إن الولايات المتحدة تعمل عن قرب مع الدنمارك والدول الأخرى لإكمال تدريب المقاتلين الأوكرانيين على مقاتلات “إف 16”.

وأضاف أن برامج التدريب على دبابات “أبرامز” لا تزال متواصلة، وملتزمون بتسليم الدبابات لأوكرانيا قبل نهاية العام الحالي.

أنظمة باتريوت وهيمارس

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، في البيان، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات ساحة المعركة الفورية ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي أمس الاثنين: “أريد أن أشكر الولايات المتحدة اليوم على الحزمة الجديدة. ذخائر لأنظمة باتريوت وهيمارس وللمدفعية وجافلن وأكثر”. وأضاف: “سيكون هناك المزيد من العمل في القريب العاجل مع شركائنا من أجل تقوية دفاعاتنا”.

ميزانية أمريكية لمساعدة كييف

وقال المسؤولان: إن البدء في استخدام هذه الأموال المكتشفة مهم؛ لأنها تمثل آخر دفعة من مبلغ أجازه الكونجرس سابقًا لسلطة السحب الرئاسي بقيمة 25.5 مليار دولار يمكن للإدارة استخدامه لإرسال أسلحة من المخزونات الأمريكية في حالة الطوارئ.

وأضاف المسؤولان أن واشنطن تعمل حاليًّا على طلب ميزانية تكميلية لمواصلة مساعدة كييف.

وذكرا أن إعلان أمس الاثنين عن 200 مليون دولار سيكون الشريحة الأولى من سلطة سحب رئاسي أُجيزت سابقًا بقيمة 6.2 مليار دولار.