حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، عن حزمة مساعدات جديدة سيتم تسليمها لأوكرانيا، تصل قيمتها لـ 200 مليون دولار من الأسلحة والمعدات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة، عبر منصة “إكس” أمس: نعلن اليوم عن تسليم ما قيمته 200 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، ستشمل أيضًا تزويد الدفاع الجوي الأوكراني بالدروع المضادة والذخائر، من أجل ضمان دفاع القوات المسلحة الأوكرانية عن سيادة بلادهم وأراضيهم وشعبهم.

Today we are announcing deliveries of $200 million worth of arms and equipment for Ukraine. Air defense, anti-armor, and munitions will keep the Ukrainian armed forces in the fight to defend their country's sovereignty, territory, and people.

