حزن في الشرقية بعد وفاة معلم صباح المقابلة الشخصية

أثارت واقعة وفاة معلم يدعى خالد الرقيب، في نفس يوم إجراء مقابلته الشخصية للوظائف التعليمية، تعاطفًا كبيرًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

حالة من الحزن

وسادت حالة من الحزن بعدما نشر أحد أصدقاء المتوفى خالد الرقيب صورة لشاشة من هاتف صديقه بعد وفاته وثقت وصول رسالة إليه من أحد مسؤولي إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة الشرقية يطلب فيها من خالد التواصل معه من أجل إجراء المقابلة الشخصية، فرد أحد أقارب الراحل على الرسالة قائلًا: خالد انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم.

تعاطف كبير

وتعاطف عدد كبير من رواد منصة إكس مع تغريدة صديق الراحل خالد الرقيب، داعين الله له أن يتغمده برحمته وأن يعوض شبابه الجنة.

تعليق صديقه

من جانبه علق صديق الراحل قائلًا: خالد الرقيب أخ وصديق لي مُنذ أكثر من عشر سنوات كان نعم الأخ والرفيق قد توفي قبل إجراء المقابلة الشخصية للوظائف التعليمية، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا خالد لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون (ادعوا له).

وقالت المعلمة فاطمة في تعليقها على الصورة: أسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، وأن يجعله من أهل الجنة الخالد المخلد فيها جعلك تتنعم في نعيم الجنة، وأن ترى مقعدك من الجنة، أسأل الله أن يبرد على قبرك ويؤنسك في وحشتك، وأن يجعل قبرك نورًا على نور. لا أعرفه لكن دمعت عيني وحزن قلبي عليه وهو في طريقه للمقابلة.

وأضافت سحر العيون: رحمك الله يا خالد لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبته عند السؤال وأبدله بكل ما كان يتمنى الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولا عذاب يا رب، أقبل عليك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أكرمه بالمغفرة والرحمة يا رب.