حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بضرورة الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية، مشيرًا إلى أنه سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المستفيدين من البرنامج.

عوائد مالية

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على استفسار أحد المواطنين عبر موقع “تويتر”، حيث قال السائل: “في حال شراء شقة أو منزل فله أو غيرها من الخيارات السكنية عن طريق منصة سكني أو عن طريق البنك أقساط قرض عقاري، هل يتأثر حساب المواطن بالنقصان أو الزيادة أو الانقطاع ؟! حيث إنها تصبح ملك والبعض يقوم بتأجيرها كنوع من الاستثمار طويل المدى”.

وقالت خدمة المستفيدين “في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لا بد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية) وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”.

وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر (هنا).

ضوابط الدعم

وكان برنامج حساب المواطن قال في وقت سابق إن الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن مستمر وقائم كما هو.

وأكد أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وفي حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج.