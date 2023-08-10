حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الـ 69

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.

2.35 مليار ريال تعويضات

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 699 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.